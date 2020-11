Elezioni Negli Stati Uniti d’America. Il disastro nel Mondo lo portano solo l’ignoranza profonda, l’arroganza, il qualunquismo, il populismo e l’interesse personale affermato sopra quello collettivo. Questo avviene non solo negli USA ma in tutto il pianeta (anche in Italia ed in tutte le nostre Regioni). Non è un caso che negli USA, mentre nelle grandi aree urbane, dove la circolazione e la condivisione delle idee e del confronto è più ampia ed immediata vincono i democratici, mentre nelle zone e negli Stati, dove ci sono solo grandi aree rurali, spesso isolate dal resto del mondo; oppure nelle zone dove ricchi e ricchissimi vivono nelle loro mega ville, vincono i Repubblicani. È un problema legato alla essenza del genere homo homo sapiens e la Politica dovrebbe imparare a considerarlo non una variabile indipendente ma un fattore essenziale per poter vincere.

Il presidente TRAMP è "un'escrescenza orrenda" che ha deformato l'America, stroncato il pensiero conservatore e preso in ostaggio la nostra libertà di condividere, dissentire, essere scorretti o correttissimi. I nostri lividi e i nostri progetti per la rinascita, quando sarà

