Italia Viva partito amante della serietà e della verità, e stufo delle menzogne e delle calunnie.

È per questo che Maria Elena Boschi ha chiesto la verbalizzazione delle riunioni dei capigruppo della maggioranza cosicché nessuno potrà più raccontare che Italia Viva non dice le cose nelle sedi opportune e, peggio ancora, che si presta a giochetti.

Ha chiesto di vedere tutti i dati scientifici in base ai quali si è deciso di chiudere musei e teatri e di limitare l’orario di bar e ristoranti, ed ha chiesto che sia aperto, una volta per tutte, un tavolo politico di maggioranza per una verifica chiara e trasparente di cosa deve essere l’Italia del futuro, senza, per questo, dover attendere i comodi di Giggino e soci che intendono convocare i loro Stati generali alle calende greche.

La gestione dell’emergenza Covid poteva essere affrontata prima e meglio. Ora restano le preoccupazioni per le ipotesi messe in campo. A fronte dei ritardi e della necessità di risorse per far fronte a tutti i problemi ancora aperti e’ inaccettabile che si tergiversi sul Mes.

La prima preoccupazione è per la scuola e per l’ipotesi di didattica a distanza, perché non possono essere i ragazzi a pagare le inefficienze e i ritardi, in primo luogo nel traporto pubblico, su cui abbiamo chiesto, ancora una volta, di investire più risorse. Abbiamo espresso molta preoccupazione anche per la proposta di chiusura di interi settori produttivi.

Il governo deve spiegare le ragioni tecniche per cui ritiene di dover chiudere senza cercare altre soluzioni e soprattutto dovrebbe quantificare le risorse che verrebbero messe a disposizione per i ristori e in che tempi. Chi ha faticato a riaprire dopo il primo lockdown non può permettersi di chiudere un’altra volta senza sapere quale saranno le prospettive future.

E infine desta preoccupazione la gestione della sanità: servono tamponi, tanti e subito, devono essere garantiti i vaccini antinfluenzali per tutti e si deve predisporre già da ora un piano tecnicamente rigoroso per la distribuzione del vaccino anti Covid. Ora è il tempo delle soluzioni immediate, delle risposte a chi fa fatica ad andare avanti, e per farlo presto e bene servono i soldi, a partire da quelli del Mes. Abbiamo aspettato troppo a lungo e non possiamo far pagare le conseguenze alle cittadine e ai cittadini.

Maria Elena Boschi

Italia Viva partito amante della serietà e della verità, e stufo delle menzogne e delle calunnie. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo