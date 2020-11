CONSIDERAZIONI DI UN PASSEGGIATORE SERIALE

SI E VERO, come sostiene Giuliano Ferrara, il presidente Macron è una speranza per tutti, a condizioni però che negli Usa per le votazioni presidenziali vinca Biden, perché se torna a vincere Trump il discorso Macron è chiuso ancor prima di cominciare.

Ma se è tutto così concatenato con la vittoria di Biden, allo stato dei reportage sulle elezioni Usa, non conviene nemmeno tirare fuori le mani dalle tasche dei pantaloni per sfregarsele soddisfatti, visto che ancora è un ipotetico divenire, e a me, nel mio paesello, mi hanno insegnato che i conti si fanno solo al ritorno dal mulino.

