Dialogo con Renzi e Calenda Giorgio Gori non si candiderà a segretario, ma chiede un congresso del Pd dopo l’emergenza

Il sindaco di Bergamo, spiega che «non bisogna inseguire l’epidemia ma anticiparla», rendendo i dati pubblici. E sulla alleanza politica demogrillina per le prossime elezioni dice: «È un’alleanza perdente. Da Roma in su i Cinque Stelle non esistono»

«Questo è un momento in cui, a prescindere dalla parte politica, dobbiamo evitare di soffiare sul fuoco». Parla così, nel corso di un incontro tra riformisti, Giorgio Gori, sindaco Pd di Bergamo, dopo che la protesta anti-zona rossa si è spostata addirittura sotto la sua abitazione, tra bandiere tricolori, striscioni e fumogeni.

«Qualcuno ha provato a strumentalizzare la protesta e, anziché fermarsi sotto il Comune, è arrivata sotto casa mia», racconta da quella che è stata la città simbolo della prima ondata del Covid. Il presidente della Regione Lombardia, il leghista Attilio Fontana, lo ha chiamato per esprimergli solidarietà. Ma, racconta Gori, «gli ho detto che a orientare la protesta contro il sindaco in piazza c’erano anche esponenti della Lega». In più, aggiunge, «penso che il modo in cui il presidente di Regione e il capogruppo della Lega regionale hanno bollato il provvedimento del governo parlando uno di “schiaffo alla Lombardia” e l’altro di “attacco del governo all’economia lombarda” non aiutino. Non voglio dire che Fontana abbia responsabilità, ma così si crea un clima che legittima la protesta».

Rispetto alla prima ondata, a oggi Bergamo conta un livello di contagi minori se confrontato con la situazione d’emergenza di Milano, Monza, Varese e Como. «Visto che il dpcm prevede una differenziazione delle misure su base provinciale, insieme ai sindaci di Brescia, Mantova e Cremona, abbiamo chiesto a Fontana di avere i dati dei nostri territori», spiega. «Se ci fossero le condizioni di un regime meno stretto nelle province in cui il Covid è meno diffuso, credo sia giusto attuare questa possibilità». La risposta sulla disponibilità dei dati non è ancora arrivata né da Fontana né dal ministro della Salute Roberto Speranza. Ma Gori insiste: «Si tratta di praticare quello che la legge prevede».

Rispetto alla prima ondata, dice, «siamo organizzati un po’ meglio ma non abbastanza». Oggi in Lombardia si fanno 30-40mila tamponi al giorno, a marzo se ne facevano 5mila. Ma «se direttore dell’Ats di Milano dice che abbiamo perso il controllo del tracing, vuol dire che non è sufficiente», spiega Gori. Stesso discorso sulla medicina territoriale, tallone d’Achille della Lombardia. «Ancora oggi siamo con pochi medici, anzi anche di meno perché da aprile in tanti sono andati in pensione, e tutto gravita ancora intorno agli ospedali».

