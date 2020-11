Credo che Joe Biden sarà un ottimo Presidente degli Stati Uniti. Ho avuto modo in tante circostanze di apprezzarne personalmente la saggezza, l’equilibrio, la profondità. L’Europa per prima ha bisogno degli Stati Uniti. E Joe Biden saprà guidare la più forte nazione del mondo in tempi di incertezza e difficoltà. Buon lavoro, caro Joe: tra qualche ora potremo finalmente chiamarti Mr. President

Matteo Renzi

L’ultima ridicola montatura contro Renzi e Italia Viva, dopo che la Corte di Cassazione ha sentenziato che le sottoscrizioni per la Leopolda non sono un finanziamento ai partiti.

Non sarà perché: Hanno tutti paura che, dopo la vittoria di Biden, Matteo diventi figura di spicco a livello europeo ed extra europeo. Stiamo in campana! Lo vogliono affossare in vista di un ruolo promesso a livello europeo.

Dico ciò perché mi è venuto in mente che nel 2019, a fine ottobre, caro Renzi, sei andato a New York per ritirare il premio GEI e alle domande dei giornalisti, in italiano, hai risposto in inglese, oddio! non c’è’ da meravigliarsi molto, perché’ un politico di buon livello dovrebbe saper dialogare in inglese, ma in Italia non è cosi: alcuni stentano anche a parlare in italiano…… Comunque, hai risposto in inglese per far capire che sei un personaggio con caratteristiche transnazionali. Meriteresti di avere una carica istituzionale a Bruxelles. Mi piacque allora è anche oggi nel ricordarlo. In effetti, volesti dimostrare ai vecchi pantofolaio che ti tengono ,in naftalina, il modo moderno di fare politica e dialogare anche in lingua straniera. D’altronde, noi che ti stimiamo ,non dimentichiamo che durante i mille giorni di premierato, sei stato l’uomo immagine del sistema Italia e della politica del fare in tutto il mondo occidentale: gli italiani, quelli che hanno a cuore il benessere del Paese, non hanno dimenticato tutti i numerosi provvedimenti approvati dal tuo governo e saranno al tuo fianco e con Italia Viva in tutte le competizioni elettorali che saranno in calendario. Noi ti riconosciamo di aver dato una svolta moderna al modo di percepire la politica e di essere riuscito a innalzare il livello di fiducia per una visione del nostro paese più consone alle aspettative del popolo italiano che ti ama.

E non dimentichiamo che! Quei 1000 giorni del governo di RENZI sono già nella Storia del nostro paese ed il merito è di #MatteoRenzi che ha saputo guidare in maniera eccellente il Governo salvando l’Italia dalla recessione. Possono e potranno dire e scrivere quel che vogliono e vorranno di quel periodo ma la verità è certificata da numeri e Leggi che nessuno potrà mai contestare. Nessuno. Con buona pace di tutti.

Matteo Renzi ha reagito alle accuse, definendo l’attacco come «un vulnus clamoroso nella vita democratica del Paese. Il messaggio alle aziende è: “non finanziate Italia Viva se non volete passare guai”», annunciando «due denunce penali e due azioni civili. Lo farò volutamente a Firenze e sono certo che i magistrati di questa città saranno solerti nel difendere il mio diritto alla giustizia. Ho criticato l’invasione di campo di due magistrati nella sfera politica e la risposta è la diffusione di miei documenti privati personali. Brivido!». lLe denunce sono state depositate dall’avvocato Federico Bagattini, di cui una riguardo al giornalista Marco Travaglio (indirizzata al procuratore di Firenze) accusandolo di aver detto che il governo Renzi ha «beneficiato il gruppo Toto nel 2017» , le altre indirizzate alla procura di Genova sono «per rivelazione di segreto bancario o istruttorio alla luce degli articoli della Verità e dell’Espresso». L’ex sindaco di Firenze ha affermato per tanto: «credo nella giustizia e nei magistrati di Firenze: a loro mi rivolgo perché siano riconosciuti i miei diritti. Non attacco la magistratura, contesto la trasformazione di Open in partito».

Il leader di Italia Viva risulta indagato a Firenze per il caso Open.

