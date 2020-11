Perseverare è diabolico, ma sappiamo che il diavolo fa le pentole e non i coperchi. Ci vuole calma e pazienza, come dice Biden.

A beneficio del pubblico pagante la Procura di Firenze insiste inviando un avviso di garanzia a Matteo Renzi che, così, risulta indagato per “finanziamento illecito ai partiti”.

Il partito in questione sarebbe stata la Fondazione Open, che il PM indagante evidentemente ha considerato essere stata una articolazione del PD del quale Renzi, all’epoca dei presunti fatti, era segretario nazionale.

Poco importa che la Corte di Cassazione abbia annullato come illegittima l’acquisizione della gran parte delle presunte prove raccolte un anno fa, con un colpo di teatro ad uso, più che della corretta procedura, dei media.

Soprattutto poco importa al circuito giudiziario mediatico che le motivazioni di quella sentenza non si limitino a quella dichiarazione di illegittimità ma, per completezza del ragionamento, obbiettino puntualmente su tutti i capisaldi di una accusa che risulta non avere alcun fondamento. Basta leggerla.

Vorrà dire che, come sempre accaduto fino ad ora, tra qualche mese, magari dopo lo svolgimento di una tornata elettorale importante, la cosa si sgonfierà come un soufflé mal riuscito.

Intanto oggi la notizia è sparata da tutti i TG e potete giurarci che domani sarà su tutte le prime pagine dei giornali.

Se facessi parte del collegio di difesa di Renzi chiamerei come testimoni a discarico gli attuali vertici del PD, che all’epoca lo combatterono ferocemente dall’interno, i quali hanno sempre pubblicamente sostenuto che la Leopolda, la principale attività finanziata dalla Fondazione Open, non aveva nulla a che vedere col PD, criticando aspramente Renzi per queste sue “iniziative personali”. Infatti alla Leopolda non solo non ci sono mai stati simboli di partito, ma nessuno si è mai espresso a nome del PD.

Un conto è, dunque, la critica, anche aspra, ad un comportamento ritenuto politicamente sbagliato da alcuni, un altro è pretendere di dimostrare che la Fondazione Open sia stata una struttura del PD, quindi, a differenza di altre Fondazioni promosse da moltissimi politici di tutti i partiti, ma al di fuori di quegli stessi partiti (dobbiamo fare l’elenco?), solo lei sarebbe da assoggettare alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Perseverare è diabolico, ma sappiamo che il diavolo fa le pentole e non i coperchi. Ci vuole calma e pazienza, come dice Biden.

