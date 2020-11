Ancora con queste inchieste farlocco della procura di Firenze, che dimostra, che vieppiù, un accanimento pseudo giudiziario (ne sono prova i precedenti)…a quando una doverosa ispezione del sedicente Ministro di Giustizia?!?

Domando? ma non vi chiedete il ! Perché di questo enorme e continuo dispiegamento di mezzi, uomini e media per contrastare, mettere in cattiva luce per eliminare Renzi dalla scena politica? Sino a quando non verrà data un’esauriente e limpida risposta a questa domanda sarà impossibile sostenere l’imparzialità della magistratura.

E! I giornali spazzatura, la Verità e il Falso Quotidiano, pubblicano in prima pagina:

Renzi e il giglio magico indagati per finanziamento illecito ai partiti.

Questo dopo che ci sono state recentemente sentenze della Cassazione che hanno dichiarato illegittime le perquisizioni effettuate di notte con 300 finanzieri dal PM di Firenze sul caso OPEN. Nonostante che la Cassazione ha “condannato” la procura di Firenze di illegittimità, la stessa torna a lanciare avvisi di garanzia per indagini.

Basta con questa magistratura POLITICIZZATA. Troppi guasti ha già creato nella società e senza nessuna garanzia per il cittadino.

Cosa aspetta il grillino Buonafede a presentare il pacchetto di riforma sulla magistratura? I grillini sanno solo vomitare fango e gridare al vento. Quando poi si tratta di operare seduti sulle poltrone del potere, diventano agnelli e con il capo chino per paura di perdere privilegi e poltrona.

Sebbene la Cassazione abbia cassato le inchieste dei PM di Firenze contro Renzi ecco la classica reazione della magistratura politica che deve comunque tenere alta l'attenzione negativa della gente su Renzi. E giocare a spara e spera.

