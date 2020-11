La prima donna vicepresidente degli Stati Uniti è pronta a fare la storia.

Kamala Harris è arrivata sul palco di Wilmington per il suo discorso della vittoria con un completo bianco. Un messaggio che è arrivato prima ancora delle sue parole: infatti il bianco era il colore indossato dalle suffragette quando lottavano per il diritto di voto.⁣

⁣”Penso alle donne che hanno combattuto e sacrificato così tanto per l’uguaglianza, la libertà e la giustizia per tutti, comprese le donne afroamericane, spesso trascurate ma che spesso dimostrano di essere la spina dorsale della nostra democrazia. ⁣

⁣Penso a mia madre (immigrata dall’India negli Stati Uniti, ndr), penso a lei e penso a intere generazioni di donne, donne di colore, asiatiche, bianche, latine, native americane, che hanno battuto la strada per questo preciso momento.⁣

⁣Sebbene io sia la prima donna a ricoprire questo incarico, non sarò l’ultima!”⁣

⁣Harris non solo è la prima donna a ricoprire la carica di vicepresidente degli Stati Uniti, ma è anche la prima asioamericana. ⁣

BRAVURA, ELEGANZA, BELLEZZA:Kamala Harris, 56 anni senatrice della California, sarà la prima donna a ricoprire la vicepresidenza degli Stati Uniti.

