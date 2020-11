“Loro passano le informazioni a “LaVerità”, noi pensiamo che la verità sia quella della Cassazione”. Vogliono danneggiare Matteo Renzi, ma stanno danneggiando la credibilità della Magistratura.

“ Come si pretende di distrugge un uomo? “ ma è stato e sarà un buco nel acqua.

Semplice, si avvia un’indagine, dando mandato agli uomini della Polizia giudiziaria di ricercare un reato che non c’è.

Si ordina alle Banche di fornire estratti conto, operazioni e movimenti bancari, si passano al setaccio centinaia di conti corrente e si ascoltano le conversazione di ignari cittadini. Se non emerge nulla, si dispone un’operazione militare, si comanda a decine di finanzieri di precipitarsi, all’alba, nella case di persone perbene, si mette a soqquadro tutto, perquisendo mobili, scrivanie e cassetti e si sequestrano documenti, cellulari e computer privati. Fatto questo, nessuno si prende la briga di esaminare il materiale, per verificare gli eventuali reati.

Passano i mesi e i malcapitati sono costretti a fare ricorso per il dissequestro, si respinge e gli avvocati si appellano in Cassazione. Alla fine si riconoscono le ragioni degli imprenditori, l’operazione militare era illegittima, perché è stata condotta “in via esplorativa”, non c’erano reati e quindi bisognava trovarli. Tutta la documentazione era pubblicata sul sito della fondazione, nomi e cognomi, importi, IBAN e numero dei bonifici, per conoscerla bastava un semplice click. Nessuno chiederà scusa e non ci sarà nessun risarcimento, né economico né morale. I magistrati resteranno al loro posto, il CSM non prenderà nessun provvedimento, i dipendenti dello Stato, perché tali sono, riceveranno puntualmente lo stipendio e continueranno a fare tranquillamente il loro lavoro, come se niente fosse accaduto.

Non è stato raggiunto nessun risultato concreto se non quello di aver screditato la Magistratura e un esponente politico insieme al il suo partito e lanciato un monito ai sostenitori: non fate donazioni a Italia Viva, altrimenti vi facciamo “un culo così”. Fine del racconto”.

