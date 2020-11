GENERALE DEI CARABINIERI MANAGER DELLA SANITA. E I MEO PATACCCA CALABRO E DI GOVERNO

GENERALE DEI CARABINIERI MANAGER DELLA SANITA.

Uno penserebbe alla solita barzelletta, non si è capito se

nominando un generale a capo della sanità calabrese abbiano voluto fare guerra ai calabresi o ai virus. In 10 anni di commissariamento il deficit è salito da 150 milioni al miliardo di euro, la sanità è al disastro, Calabria zona rossa non per i contagi ma per le carenze delle strutture ospedaliere. Di sicuro da questa guerra degli incompetenti ad uscire sconfitta è stata la Calabria. Non contenti del risultato hanno nominato un nuovo commissario capace e competente come il Ministro Speranza il fisolofo prestato alla sanità.

IL MEO PATACCCA CALABRO

Il patacca è stato nominato dal pataccaro, su indicazione della pataccara.

Il patacca è stato riconfermato dal pataccaro in accordo con i pataccari.

Adesso ne il pataccaro, ne tantomeno i pataccari, hanno mai conosciuto il patacca.

Ma la cosa bella è che il patacca è stato sempre retribuito dal pataccaro, per la felicità dei pataccari, senza mai sapere di quale pataccata si dovesse occupare.

Adesso il pataccaro di concerto con i pataccari, per la felicità dei Calabresi, andrà a nominare nuova patacca, previa consultazione tramite piattaforma Rousseau.

Ma la domanda che preoccupa, anche i non Calabresi, è sapere

QUANTE ALTRE PATACCHE ABBIAMO IN GIRO?

La politica del cambiamento: fare diventare una regione rossa con una PATACCA.

