L’ultimo “scoop” di Libero e Il Tempo: una giovane donna transgender appena eletta al Senato americano “separata alla nascita” da Maria Elena Boschi. Roba da Pulitzer, insomma.

Che alcuni “giornali” italiani avessero completamente perso la loro credibilità è un fatto noto da tempo, ma che avessero deciso di sprofondare nello squallore più meschino è un fatto che fa tristezza e pure un po’ pena.

Di certo Maria Elena e questa senatrice americana hanno in comune l’onore, la tenacia e il coraggio di combattere per i propri ideali.

Libero e Il Tempo, invece, hanno dimostrato ancora una volta di essere “separati” alla nascita dalla dignità.

Un giornale degno di questo nome non pubblicherebbe mai articoletti del genere. Non sanno cosa scrivere e la cosa grave è che rincretiniscono i loro lettori che, più di altri , avrebbero bisogno di essere aiutati a sapere , a conoscere la realtà dei fatti su cui ragionare per poter fare scelte oculate.

Ora la nostra ) prudenza nel dire “alcuni giornali” è ormai insopportabile e, mi scusa il termine, alquanto ipocrita. Siamo sommersi, sia nella stampa che nelle TV, da una mandria di cialtroni corrotti e prezzolati da fare venire il vomito. Capisco che il nostro POSTARE comporta anche una forma di esprimersi confacente ed adeguata. Ma qui abbiamo superato ogni limite della decenza, del decoro, della liceità, e della volgarità. Ora, anche basta con questi miserabili. E se facebook o chi di dovere mi blocchi pure. IO NON NE POSSO PIU DI QUESTO MODO DI INFORMARE! QUESTO NON E INFORMARE E SMERDARE LE PERSONE PER INTERESSI PERSONALI E FINANZIARI,INSOMMA DEI SCIACALLI. SOLO PER VENDERE UN GIORNALE IN PIU, MA CREANO DISAGIO TENSIONE ODIO NEL POPOLO CON LO SCOPO DI ANULLARE DELLE PERSONE ONESTE COMPETENTI CHE VOGLIONO SOLO IL BENE DEL ITALIA. Senza regole e senza sanzioni non si va da nessuna parte. Che almeno l’ordine dei giornalisti intervenga ma purtroppo tace e da troppo tempo.

Pagliacci! Non sanno cosa più scrivere per vendere 10 giornali e ricorrono alla merda di cui hanno riempito le loro facce. Ci vuole davvero molto pelo sullo stomaco per tirare fuori delle baggianate del genere, alle quali credo che gli stessi che le scrivono si facciano schifo da soli

Durante la guerra ed anche egli anni successivi, il giornale veniva usato in bagno al posto della carta igienica: forse si dovrebbe tornare a quell’uso con questi giornali! Se nessuno li denuncia ormai lo faranno all’infinito. Dei giornalacci adatto alle menti bacate. Il FALSO QUOTIDIANO A FATTO SCUOLA MA LA MEB è superiore 100000 volte a questa melma che vuole travolgere tutto e tutti. Due sono le cose o pensano che gli italiani sono deficienti oppure lo sono talmente loro da non rendersene conto. Che tristezza avere questi giornalisti, e sono stato generoso. Ho letto con un grande senso di invidia di giornalisti, che negli Stati Uniti hanno oscurato l’uomo più potente del momento, anche se per poco ancora , con un coraggio, che li rende degni della professione che svolgono. I giornalisti di Libero e del Tempo sono squallidi gossipari. Considerati gli eventi luttuosi recenti, potrei consigliare agli “esimi” giornalisti la spiegazione che il grande Proietti da sul significato del l’aggettivo ” stronzo”. Sempre più schifato per come è caduta in basso la stampa italiana. Sono la chiavica della chiavica maestra i giornali nel loro complesso.

