DEBITO PUBBLICO, PERCHÉ NON FA (QUASI) PIÙ PAURA. IL RUOLO DELLA BCE E LA VERITÀ SUL MES. MA NON DIRE GATTO SE NON CE L’HAI NEL SACCO.INSOMMA CHI VIVRA VEDRA.

Due anni orsono il debito pubblico italiano era un fardello insostenibile e aveva preso una china pericolosa. Così scriveva S&P Global Ratings il 26 ottobre 2018, notando come il rapporto tra debito e Pil fosse destinato a salire quell’anno al 128,5% e su quel livello si sarebbe mantenuto anche negli anni successivi. Il giudizio (BBB) andava pertanto peggiorato con un outlook negativo. E negativa la prospettiva rimane anche l’anno seguente, sebbene, con la formazione del nuovo governo, trapelasse nell’analisi di S&P una maggiore indulgenza. Negativo il giudizio era rimasto fino all’aprile di quest’anno: comprensibilmente con una pandemia che, soprattutto in Italia, annunciava una falcidia di vite umane e un disastro economico.

Ma, nove giorni fa, con grande sorpresa, S&P ha migliorato l’outlook portandolo a «stabile», pur con un debito che, a suo dire, dovrebbe salire al 149,8% del Pil per fine anno, dimostrando un ottimismo persino superiore a quello del nostro governo. In realtà quella percentuale è assai più alta e, con un debito che ad agosto era cresciuto a 2.579 miliardi e un Pil atteso in caduta del 9% (a 1.627 miliardi), farebbe già un rapporto del 159%: senza contare che il debito può solo aumentare da qui a fine anno. Nel frattempo, a conferma di quanto detto a proposito di S&P, anche Moody’s ha lasciato invariato il rating sull’Italia .

Perché il debito pubblico diventa «sostenibile»

Non s’era mai vista tanta generosità in un’agenzia di rating, commenta Fusco Femiano di eToro, notando come le stime di S&P sull’andamento del Pil 2020-2021 siano persino migliori di quelle del governo italiano. Il rapido mutamento di tono dell’agenzia di rating non dovrebbe invece stupire se si considera che l’arcigno Fondo monetario, assertore fino a qualche mese fa del rigore di bilancio, celebra adesso i vantaggi delle «politiche fiscali espansive» e tutte le case d’investimento internazionali si sono prodigate a dimostrare le grandi virtù taumaturgiche del debito e i liberisti operatori di Wall Street inneggiano ai promessi sussidi governativi di Trump: spalleggiati pure da austeri rappresentanti del partito repubblicano, per i quali il rigore di bilancio era un imperativo morale.

Il debito pubblico è «un’opportunità o un costo» si chiede retoricamente Alessandro Tentori di Axa Italia: «un’opportunità epocale che non va sprecata», dice, perché, grazie agli «enormi, forse infiniti, bilanci delle banche centrali», il debito diventa sostenibile. Siamo diventati tutti ultra keynesiani. Se è sostenibile il debito giapponese (al 230% del Pil nel 2019) lo diventa anche quello italiano e, a maggior ragione, quello degli Stati Uniti che, se calcolato con i nostri criteri, dovrebbe salire quantomeno al 135% del Pil nel 2020.

Il peso dello «zero» nelle nuove emissioni e il Recovery Fund L’enfasi non è più sull’ammontare del debito ma sugli oneri del debito stesso, che si assottigliano grazie alla repressione finanziaria esercitata dalle banche centrali, con le nuove emissioni che finiscono a costo zero per lo stato (e zero rendimento per i sottoscrittori) o sotto zero, come in Giappone e gran parte dell’Europa.

Ma cosa ancor più importante è che con il debito si alimenta la crescita e qui entra in gioco soprattutto il Recovery fund che per l’Italia prevede circa 127 miliardi in prestiti e 65 a fondo perduto. Lorenzo Codogno e Paul van den Noord stimano che i vari pacchetti di aiuti predisposti a Bruxelles possano incrementare la crescita economica d’Eurozona dell’1,5% (cumulato) fino al 2023 e del 3% per il 2027. Per i paesi periferici questi numeri più che raddoppiano (rispettivamente 4% e ben oltre l’8%), cosicché la stessa S&P stima una crescita del Pil italiano che dal 6,4% nel 2021, si ridurrebbe a 2,3% nel 2022 e solo all’1,5% nel 2023 che, in ogni caso, è circa il doppio di quella vista negli ultimi 3 anni. E un Pil più alto fa anche apparire meno drammatica la crescita del debito.

A tutto ciò andrebbe aggiunto un più ridotto costo del debito, poiché con i QE della Bce (PEPP pari a 1.350 miliardi) i tassi d’interesse resteranno bassi come ora o ancor più bassi: cosicché il Tesoro, secondo S&P, potrà finanziarsi allo 0,8% con le nuove emissioni, pur con un onere medio del 2,5% per quelle vecchie. E non è finito, perché la tendenza che sempre più si fa strada è considerare il debito netto e non quello lordo come s’è fatto finora.