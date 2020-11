Fratello Salvini e sorella Meloni sono perfettamente uguali … Urlano sbraitano… Ma di progetti non ne hanno mai avuti…

Tempi duri per i sovranisti. Con la fine dell’era Trump sentono mancare il terreno sotto i piedi. Si agitano, annaspano e regolarmente finiscono per collezionare figuracce.

Giorgia Meloni, ad esempio, l’ha presa davvero male. In un post a metà strada tra il rosicamento isterico e l’allucinazione ottica, prima ha definito solo “possibile” la vittoria di Biden, poi ha insultato i milioni di italiani felici per la sconfitta di Trump chiamandoli “cheerleader”. Evidentemente deve esserle piaciuta così tanto la parola usata dall’Independent per descrivere il suo compare Salvini che ha subito voluto riciclarla.

Forse però ha dimenticato, Giorgia, quando lei si dilettava a fare la “groupie” di Steve Bannon, guru di Trump, trafficante internazionale di Fake news, teorie del complotto e ciarpame neofascista oltre che neo bannato a vita da Twitter a causa delle sue menzogne.

Ma non è finita, il peggio deve ancora venire.

Infatti la Meloni ha aggiunto che a lei non importa nulla di quanto accade nel mondo, che tanto Cina, Usa o Russia pari sono. L’unica cosa che conta è l’interesse nazionale sul quale veglia con la “lente del tricolore italiano”.

Chissà quanto doveva essere appannata questa lente tricolore mentre Donald Trump infliggeva dazi pesantissimi ai prodotti italiani con conseguenze devastanti per le nostre imprese e lei zitta, muta, in silenzio.

Avrebbe potuto dimostrare di essere diversa da Salvini, ma ha dimostrato di essere uguale a lui o peggio di lui.

Avrebbe potuto dimostrare maturità e intelligenza diplomatica, ma ha dimostrato di non essere all’altezza.

Avrebbe potuto almeno tacere, ma ha perso l’ennesima ottima occasione per farlo.

Mi auguro che ci sia effettivamente una svolta politica, però temo non sia così dietro l’angolo, ciò non toglie che ci dobbiamo impegnare di più e meglio perché la politica sia veramente a servizio….auguriamocelo!

Se qualcuno ha visto l’intervista con l’Annunziata, e anche quella con Vespa, ha sparato cazzate una dietro l’altra su Obama e continua a cavalcare la linea di Trump sul broglio elettorale(lei lo sa visto che è “gestita “da Bannon) etc etc, eppure i giornalisti nonostante consapevoli delle sue sparate, non hanno fatto nessun contraddittorio…finché ci sono giornalisti venduti….

Avrebbe potuto…..non hanno mosso ciglia quando si doveva difendere il made in italy….e cosi naufragano miseramente le illusioni sovranista fascista. A questo punto per loro non cerano e non c’è necessità di nuove soluzioni…nuove idee ,in sostanza nuovi disagi e disgrazie per cavalcare l’onda e restare a galla, e questo si chiama: sovranismo! ….sono solo orgasmi di protagonismo auto provocati solo da ambizioni personali. Agli italiani restano solo parole roboanti che alimentano ancora di più l’ignoranza generale. Questa foto rende l’idea perfettamente!

Purtroppo tanti italiani si fanno invogliare da questa “ciarlatana” sempre incazzata, dimenticando il nulla che ha saputo realizzare nella sua carriera politica da lecchina di Berlusconi per avere un ministero (non ricordo nulla di importanti provvedimenti realizzati da questa presuntuosa signora); alla gente illusa da questa parolaia dico che parlare e sparlare senza governare è semplice; la vorrei vedere al governo con incarichi di responsabilità;

Fratello Salvini e sorella Meloni sono perfettamente uguali … Urlano sbraitano… Ma di progetti non ne hanno mai avuti… ed è il momento di portarli allo scoperto, non hanno idee, non sono all’altezza. So solo demagoghi ben pagati. Hanno fatto la loro parte, ma ora è il momento di chiedere il “che cosa”. Crolleranno come castelli di carta. MAGARI se il PD rivolgesse meno attenzioni a Renzi… Ma il PD è consapevole? che quando fra due anni voteremo il risultato sarà diverso 18 e seguiremo ai democratici americani sinistra di centro. Non sinistra ESTREMA dove il pd+m5s vogliono portarci. Vogliono la chiusura del cerchio, cosi i due poli sinistra estrema +destra estrema si uniscono, loro vedono già un governo PD+M5S+LEGA+FDI. Ma faranno la fine di TRUMP spassato via.

