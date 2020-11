Un viso aperto espressione intelligente, bellissimo sorriso. IO LA AMO! E sarà la prossima PRESIDENTE di UNITED STATES OF AMERICA !!!!!! Questa vittoria sia di buon auspicio per tutto il mondo. Il mondo vuole la pace ,è un brutto momento ma ce la possiamo fare ,auguriiiiiiii e buon lavoro.Congratulazioni Kamala

“I’m speaking”. Sto parlando io, signor vice presidente.

Ricordate quando diede una lezione memorabile al vice presidente Pence che continuava ad interromperla mentre lei parlava?

Kamala Harris da oggi è la vice presidente eletta degli Stati Uniti, prenderà il posto proprio di Pence. Quello che la interrompeva in continuazione. È la prima donna vice presidente degli Stati Uniti.

Statene certi, non interromperà mai un uomo mentre esprime la sua opinione. Ma soprattutto non permetterà mai che un uomo interrompa una donna mentre sta parlando.

Perché dar voce a tutti è l’anima dell’America. La sua. E lei lotterà per questo.

Buon lavoro, vice presidente!

Ancora quattro anni e finalmente avremo una donna presidente degli Stati Uniti. Ne sono convinto. Complimenti per la grinta e l’incarico ricevuto ! Sicuramente si spenderà per cause giuste!

Un bellissimo esempio per tutte le donne del mondo. SONO CONVINTO CHE: Con le donne al comando il mondo sarebbe migliore, ok ma non vale per tutte! Uomo donna è un retaggio storico negativo. Chi ha più talento deve ricoprire incarichi di vario genere, indipendentemente se uomo o donna. Finalmente dopo tanto !!!!! Si che le donne, nel 2020, sono affermatissime imprenditrici, professioniste, medici, dirigenti di amministrazioni pubbliche, ai vertici di tutti gli apparati statali del pianeta, al comando di importantissimi stati. Oggi è la normalità, per grazia di dio. Ma Kamala la vice presidente americana ,è una bella donna che ispira fiducia da tutto il suo aspetto e da un’ intelligente sguardo !

“I’m speaking”. Sto parlando io, signor vice presidente. IO LA AMO! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo