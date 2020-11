LA TEMPESTA PERFETTA. Ma i guai peggiori arriveranno nel post-covid. Bisognerà ripagare i debiti.ò

La tempesta nella quale siamo finiti è purtroppo perfetta. Per una serie di motivi.

1- Questo virus è molto resistente e a altissima diffusione: basta un respiro. Dopo mesi e mesi, l’unica cura rimane il distanziamento sociale, cioè lo starsene da soli. E girare con le famose mascherine.

2- Gli italiani, e questa è una novità, hanno imparato a stare in fila, dal droghiere e dal salumaio. Sono abbastanza tranquilli, tranne qualche eccesso in qualche città.

3- Nessuno, però, gli ha ancora spiegato bene che cosa accadrà dopo. Dopo bisognerà ripagare tutti i debiti extra che si stanno facendo ora per alleviare i disagi del virus. Il governo Conte continua a promettere rimborsi a tutti, e in parte distribuisce anche un po’ di soldi. Soldi che non ha: fa debiti. Debiti che non ci saranno condonati.

4- Quindi è prevedibile almeno una decina d’anni di sacrifici post-covid per ripagare quello che si sta facendo in queste ore per sostenere persone e attività. In un certo senso, il peggio sarà il post-covid.

5- Di fatto, una generazione di italiani è stata come fulminata: era convinta di vivere in un benessere facile e eterno, invece dovrà affrontare disagi e difficoltà.

Insomma, il peggio non è oggi. Sarà domani.

