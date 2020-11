Speranza: MINISTRO DELLA SANITA! NO MINISTRO DELLA SPERANZA CHE ME LA CAVO INFINICHIANDO GLI ITALIANI. BASTA A CASA PER NON DIRE IN GALERA.

Speranza: MINISTRO DELLA SANITA! NO MINISTRI SPERANZA CHE ME LA CAVO INFINICHIANDO GLI ITALIANI. BASTA A CASA PER NON DIRE IN GALERA. SAI CON LA TUA INCOMPETENZA QUANTI MORTI HAI SULLE SPALLE?

Speranza: “Distribuzione di massa del vaccino da marzo-aprile 2021”. E difende Zuccatelli.

Sul neo commissario alla sanità della Regione Calabria: “Si è già scusato. Trent’anni di carriera non si cancellano per un video rubato”

La distribuzione massiva del vaccino “avverrà sicuramente alla fine del primo trimestre del 2021, o alla fine del primo quadrimestre, ma l’auspicio è che i controlli che l’Ema ha già avviato sulle sperimentazioni più avanzate possano avere un esito positivo anche prima”. Lo ha detto a ’In mezz’ora in più” su Rai Tre il ministro della Salute, Roberto Speranza.

A proposito del neo commissario alla sanità della Regione Calabria, Giuseppe Zuccatelli, Speranza ha detto: “Quel video è del tutto inappropriato,

il commissario Zuccatelli si è scusato e ha indicato come l’utilizzo della mascherina sia decisivo” nella lotta al Covid. “Trent’anni di carriera non si possono cancellare per un video rubato”.

Di scivoloni di Speranza li fa da quando e nato : Ora per dare un po’ si speranza promettere a breve termine addirittura distribuzione di massa di vaccini anti covis che ancora non ci sono e difendere l’indifendibile Zuccatelli. Leu come 5S. Non ce la faccio più. La toppa è peggiore del buco caro dr. Speranza e la sua affabile credibilità è prossima allo ZERO ! E no caro Speranza non chiederti come mai ! Tu la speranza degli italiani la mandi all’aria. Non si può sempre nominare gente mediocre perché non c’è di meglio disponibile nel tuo giro di amici di setta partitica. Eppure ci vuole poco per trovare persone adeguate intelligenti competenti, basta non fossilizzarsi.

Purtroppo il video rubato svela il modo di agire del commissario. Per difendere la sua posizione è disposto a dire cose scientificamente infondate e che al momento in cui sono state dette era già chiaro essere errate. Il video rubato? Mica era in bagno. È un classico delle sinistre: le leggi si applicano ai nemici e si interpretano per gli amici…….e così vale per le pestate di m. Quelle degli altri sono sempre imperdonabili.

Speranza tenta maldestramente e miseramente di distrarre i cittadini dalla disastrosa gestione governativa dell’epidemia, con annunci di aleatorie vaccinazioni di massa che dovrebbero iniziare vagamente a “marzo-aprile”.

Ad ogni modo mancano 4 mesi, la Nazione dovrà affrontare tutto l’inverno e superare anche l’influenza normale. Chissà come ci si arriverà a marzo 2021.

Quando tutto questo sarà finito – visto che a quanto pare non si può fare prima – si dovrà mandare a casa a calci nel sedere i responsabili del disastro e rifondare tutta la classe dirigente della Nazione. Ma non c’è da essere ottimisti.

ultima modifica: da

