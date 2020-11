GRAVE LA RESPONSABILITA DI MATTARELLA AVER INSABBIATO LO SCANDALO PALMARA. Dobbiamo gridarlo più forte: in Italia la Giustizia è il potere dove vive e vegeta, maggiore corruzione!

È appena uscito un comunicato dell’ANM nel quale, in riferimento alle parole di Renzi sull’inchiesta di Firenze sulla Fondazione Open, si afferma che “sono inaccettabili, pur nella liberta’ di critica, prese di posizione che tentano di delegittimare la magistratura”.

Intanto vorrei capire secondo l’ANM chi stabilisce la riqualificazione del diritto di critica in delegittimazione? Perché, se le indagini a mio carico vengono rese note, spesso in violazione del segreto istruttorio, attraverso i giornali che ricevono le soffiate dalle procure, io poi non ho il diritto di criticare pubblicamente quelle indagini, magari utilizzando argomenti e parole che altri magistrati in sede di giudizio hanno usato? Cosa c’è di destabilizzante nel fare una critica pubblica?

In base a quale principio chi viene sottoposto ad un’indagine non può avanzare critiche pena l’accusa di lesa maestà, o appunto, di delegittimazione dell’istituzione della magistratura?

Quindi per l’Associazione Nazionale magistrati a delegittimare la magistratura non è lo scandalo delle correnti del CSM, non è tutto il putridume uscito con la vicenda Palamara sulla nomina dei Capi delle Procure, non sono gli arresti facili che vengono sconfessati dalla Cassazione (penso al Sindaco di Bibbiano) e dai Tribunali del riesame (qualcuno ricorda la vicenda di Lara Comi?), non sono le indagini che durano anni prima di arrivare a sentenza con migliaia di persone che sono in galera in attesa di giudizio (spesso addirittura di un primo grado), non sono le migliaia di persone (28.893 tra il 1991 e il 2019) vittime di ingiusta detenzione o veri errori giudiziari che costano allo stato in media all’anno circa 28 milioni e 400 mila euro, non è la praticamente costante violazione del segreto istruttorio, non sono gli avvisi di garanzia che arrivano agli imputati prima dalla lettura dei giornali che per posta, non sono le intercettazioni ininfluenti ai fini dell’indagine che servono solo a sputtanare la gente su giornali e tv, e mi fermo per pietà. No, per l’ANM a delegittimare la magistratura è chi, citando le motivazioni con cui la Cassazione stronca il provvedimento di sequestro da parte della Procura di Firenze dei beni informatici di Marco Carrai: “a ben guardare non sono definiti in alcun modo i contorni essenziali della vicenda, che dovrebbe ricondursi ad un traffico di influenze, in assenza del riferimento al tipo di mediazione richiesta o all’individuazione della controprestazione da remunerare e soprattutto in relazione alla determinabilità dei pubblici ufficiali, temi cui sarebbero poi da ricondurre le attività investigative di ricerca della prova, che nel caso di specie risultano invece volte non tanto a trarre conferme di ipotesi ragionevolmente formulate, bensì ad acquisire la vera e propria notizia di reato, dovendosi invero reputare inconsistente sul piano del fumus commissi delicti il mero riscontro di investimenti fatti in favore di una società lussemburghese, il cui oggetto è quelle dell’acquisizione di partecipazioni”, manifesta qualche dubbio sulla correttezza e precisione dell’iniziativa giudiziaria.

Io resto convinto che la maggior parte dei magistrati operi, nel delicato mondo della giustizia, con serietà e responsabilità, ma –forse- sarebbe arrivato il momento che qualcuno di loro facesse sentire la propria voce sui veri mali della giustizia che, questi sì, provocano la delegittimazione della magistratura, senza limitarsi ad assistere inermi all’alzata di scudi di un sindacato che, nonostante tutto quello che accade, non trova mai un’occasione per fare una seria autocritica.

Roba da matti! Sono sconfessati anche dalla Cassazione. Per non perdere completamente la faccia, incapaci di chiedere scusa, pretendono il silenzio sul loro operato. Fosse per loro neanche più il diritto di critica. Ma questo si era capito.

Sono d’accordo Matteo, è ora di rispondere per le rime a questi avvelenatori di persone perbene. Questi sono i primi e soli a delegittimare la magistratura. Falsi profeti della giustizia che devono essere indicati… nome per nome. Queste non sono mani pulite, purtroppo non esiste più quella magistratura che era autonoma ed era leale con se stessa. Oggi queste procure delegittimano loro stesse è tutta la magistratura. Il male è dentro le loro mura , nei loro uffici, nei loro rapporti con la politica è con giornalisti ciarlatani. Quante condanne devono avere un giornalista per diffamazione ed altro ancora prima che venga espulso. Perché si permettono questi abusi, se non c’è un ritorno di interesse. Giornalisti killer, pronti a scrivere e sputtanate la persona prescelta, tanto non corrono pericolo. perché coperti da procure, che offendono e denigrano. la magistratura, e la democrazia del nostro paese. Sarò sempre con la magistratura, non con queste procure che minano i rapporti tra i vari poteri dello stato.

Piena solidarietà a Renzi, il linciaggio mediatico subito da lui non lo a subito nessuno.

C’e’ la volontà di dare un senso e un valore ad un percorso politico quello di IV che sin dai suoi albori ha fatto tanto tanto RUMORE in un panorama politico quello attuale di indubbio e scarso profilo etico che nei vari scenari che si vanno definendo nel Paese sia in un contesto civile che sociale e non in ultimo economico.. trova nella figura del suo LEADER di partito il Senatore Renzi la massima espressione di una POLITICA DEMOCRATICA RIFORMISTA SOCIALISTA e LIBERALE la sola capace di dare una nuova forza di di espressione ad una società quella delle nuove generazioni che paga già da adesso un PREZZO ALTISSIMOOOO per gli errori commessi da una POLITICA sia essa presente che passata che non lascia più spazio a dubbi ma a certezze che delimitano la validità stessa sia di natura COSTITUZIONALE CHE GIURIDICA delle basi fondamentali intrinseche di uno stato di diritto del PAESE.

GRAVE LA RESPONSABILITA DI MATTARELLA AVER INSABBIATO LO SCANDALO PALMARA. Dobbiamo gridarlo più forte: in Italia la Giustizia è il potere dove vive e vegeta, maggiore corruzione! ultima modifica: da

