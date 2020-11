Covid e discoteche aperte in Sardegna, la Procura di Cagliari apre un’inchiesta

Grazie Report: in che mondo viviamo? Prima la moneta poi la salute. Comunque : l’inchiesta era da fare quando Briatore e gli altri boss della costa Smeralda intimavano a Solinas di tenere aperto!!!! l’importante è che i sardi continuino a votare personaggi come Solinas!! Sconsolante. In Italia perché la Magistratura apra un ‘indagine su un fatto scandaloso come quello accaduto questa estate in Sardegna, occorre un coraggioso servizio giornalistico televisivo? Se Report fosse stato zitto, tutto ok? Seconda considerazione: questi signori Magistrati, si chiedono se per caso i comportamenti folli ( dal punto di vista della lotta al coronavirus) dei vacanzieri nei locali sardi quest’estate, abbiano contribuito o meno al ritorno del covid19? Io credo che anche senza essere magistrato, un semplice individuo NORMODOTATO sia in grado di dare una risposta a questo amletico dubbio. Chi ha localmente autorizzato e anche solo propagandato quello scempio che costa oggi vite umane, deve finire in galera!

Cioè ci voleva Report? A parte che gli altri giornali e tv sono solidali con chi commette nefandezze o reati, se ne erano accorti tutti che in alcune regioni dopo il 15 giugno è esplosa la voglia di bere e ballare in gruppi. Adesso qualche quintale di scartoffie per arrivare a nulla.

Grande delusione nel sentire che queste super discoteche pagano meno tasse di un semplice Bar, qui credo che bisogna prima di tutto controllare i controllori, chi crede che queste discoteche lavorano in perdita non sa quanto costa un caffe in quella zona per non parlare poi di “champagne“. I ricchi sempre più ricchi perché la politica li protegge, mentre un onesto lavoratore a fatica riesce a sfamare la famiglia.

In quei giorni girava un tizio che dava dei delinquenti ai componenti del governo che volevano chiudere le discoteche . Pare sia un energumeno che pochi giorni fa girava con la mascherina è il berretto pro Trump .Ma è possibile che in Italia possa non avere conseguenze una persona che diffonde fake ogni volta che apre la bocca ? Era fin troppo chiaro che Salvinas (si scrive Solinas, si legge Salvini…) in quel periodo agiva in nome e per conto di Briatore non nell’interesse dei sardi, ma per salvaguardare gli interessi economici dei suoi protettori. Ha sparso un bel po’ di fumo con le famose ordinanze cancellate dal TAR e con l’assurda richiesta del “passaporto sanitario” per chi arrivava in Sardegna ma solo per coprire il vero obbiettivo: non far perdere un centesimo di fatturato a Briatore e C. Purtroppo da quando Solinas è in carica chi tira i fili è la lega di Salvini. Si nel mio mondo ideale tutte le persone che hanno contribuito ad elevare i numeri dei morti in questa seconda ondata, con le loro idee strampalate, senza capo ne coda, cosi come le televisioni, che li hanno dato cosi tanto spazio, dovrebbero tutti quanti, rispondere a un processo di crimine contro l’umanità

Grazie Report: MA E ! Sconsolante. In Italia perché la Magistratura apra un ‘indagine su un fatto scandaloso come quello accaduto questa estate in Sardegna, occorre un coraggioso servizio giornalistico televisivo? Se Report fosse stato zitto, tutto ok? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo