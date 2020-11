Lesa marestà dire che dei magistrati la cui inchiesta viene demolita dalla Cassazione per palesi errori, tesi infondate e argomenti assenti per sguinzagliare 300 finanzieri a casa di privati cittadini che pubblicamente avevano finanziato una fondazione, e non paghi della figuraccia riprendono tutto e ricominciano ovviamente passando tutto prima ai giornali?

Capisco che su Renzi si possono fare tante cose, anche inventare prove false senza che nessun giornale di un paese democratico trovi la cosa scandalosa, ma qui si sta esagerando e sarebbe il caso di capire bene chi sono e cosa muove questi due magistrati diventati famosi per inchieste su Renzi senza mai chiuderne una ma sbattendo sempre tutto per giorni e mesi sui giornali…

Per colpa della Politica, e di una parte dell’opinione pubblica che la odia, la Magistratura si sente oggi una divinità osannata, immune da qualsiasi controllo esterno ed interno. Con pieni poteri sulla reputazione e sulla vita di una persona. O di una fabbrica. Sentenzia persino sulla chiusura delle scuole. Senza controllo e contrappesi. Senza doverne rispondere se sbaglia.

Ma i giudici dove vivono quando scrivono: “…attribuire ai magistrati finalità e scopi diversi da quelli dell’applicazione della legge. Ritenere che alcuni pubblici ministeri siano mossi da sentimenti personali e dalla volontà di ottenere visibilità mediatica è francamente risibile e deve essere smentito con fermezza”. E Di Pietro o Demagistris o Woodcock? Ridicoli.

Scusate ma in Italia esistono individui che da DECENNI insultano e delegittimano la Magistratura ( volete che vi dica i nomi o ve li ricordate?) e l’ANM ha sempre ingoiato i rospi senza fiatare.

Oggi Renzi dice che il provvedimento di indagine nei suoi confronti è contrario a una recente sentenza della Cassazione e che quindi non è molto spiegabile, e l’ANM si ritiene offesa? Mi sembra una …a dir poco.

Forse è lesa maestà? La vicenda palamara ed altre non va ad intaccare la credibilità della ANM e del CSM? Quante volte una procura ha continuato l’ indagine nonostante una sentenza di cassazione? Per favore fatelo sapere anche ai comuni cittadini.

Si delegittima la Magistratura? Perché? Un cittadino, pure capo di un Partito politico, non può esprimere disappunto se da anni gli stessi PM mettono sotto indagine (e per i motivi più disparati) lui, la famiglia, la parte politica, gli amici, i finanziatori? E dove sta scritto che si possono delegittimare i poteri Legislativo ed Esecutivo, ma non il potere Giudiziario? Mica poi si stanno giudicando le sentenze: solo l’iscrizione al registro indagati. La critica fa parte della Democrazia. E se i giudici ci tengono così tanto al nostro rispetto, ci facciano conoscere nei particolari come procede la loro indagine interna sullo scandalo delle nomine al CSM. Perché ho l’impressione che ci abbiano messo una bella pietra sopra.

Ne avessero imbroccata una su Renzi e famiglia, allora qualcuno avrebbe qualche dubbio… ma su Renzi per ora viaggia tranquillo visto che un’ altro giudice ha detto che sono tutte stupidaggini.. e poi se ci mettiamo anche l’affare Consip dove il giornale strafatto ha dato il meglio di se stesso organizzando una vera guerra contro Renzi ma poi scoperti con le mani nella marmellata, e il capo dei carabinieri che ha fatto da galoppino al giornaletto poi scoperto e cacciato con il poveretto a chiedere scusa… e con la persecuzioni del padre e madre di Renzi!!! ogni tanto ne salta fuori uno che dice la sua su Renzi ma poi va tutto in caciara… e chi ripagherà i danni di tutto ciò.. la magistratura??? e come fa con tutte le correnti che scorrazzano al loro interno… ma che fiducia possono avere le persone di certi magistrati!!! ma fatemi il piacere… come diceva totò!!!

Indagini su indagini, sempre sulle stesse persone, sempre sulle stesse ipotesi di reato, sempre con fughe di notizie, sempre verso gli stessi giornali, sempre senza che ci sia un’indagine sulle fughe di notizie, sempre che si chiudono senza neppure arrivare a processo. Questo delegittima la magistratura. Non chi fa notare l’ovvio.

La mostruosità di questo paese è che il pm di Firenze che ha ordinato una perquisizione illegittima verso centinaia di persone che hanno fatto un bonifico per finanziare la Leopolda sia ancora lì, a condurre quell’indagine e a emettere avvisi di garanzia per un reato che la Cassazione ha già detto che non esiste.

Inchiesta Open, Csm e Anm contro Renzi: “Delegittima i giudici “CAZZO LA VERITA OFFENDE ! I Giudici già sono delegittimati; purtroppo lo hanno fatto da soli. Grande Renzi! E’ riuscito a compattare per la 1° volta tutta la magistratura, tranne i magistrati della Suprema corte di Cassazione che ha sentenziato essere state irregolari (e quindi abusive) le perquisizioni e i sequestri fatti presso alcuni finanziatori della fondazione Open! ultima modifica: da

