LA SETTA E FALLITA: DOVRA PORTARE I LIBRI CONTABILI E NON SOLI IN TRIBUNALE.

M5S, Casaleggio non parteciperà agli Stati generali.

Il figlio del cofondatore del Movimento, in rotta con i gruppi parlamentari, non è tra gli oltre mille in corsa per parlare come “superdelegato” alla giornata conclusiva di domenica.

Prevedo un forte calo di fatturato per gli mesi a venire, forse fino al fallimento, della Casaleggio S.r.l.+ setta M5S .E’ finita la zizzenella!

VUOI VEDERE CHE AVEVO RAGIONE?

i Grillodestromani sono nati per una congiunzione di onde gravitazionali dell’Universo concentratesi, in un tempo cosmico irripetibile, in un COMICO che in un momento temporale terrestre divertente, ha sbalzato in gran parte dal sud, 330 personaggi in un mondo dorato fatto di indennità stipendi accessori privilegi rimborsi. Il bello è che IST.Cattaneo calcolò che alle successive Elez.di appena 1 mese dopo, persero il 69% dei loro voti mentre i 330 continuavano x 7 anni a frenare e intralciare il Paese ed a segnarsi la sera quello che diceva il PD per dire l’opposto la mattina. I successivi 2 anni insieme ai compari Ultradestromani ad affondare il loro Paese dei Balocchi mentre imperversavano in TV divertendoci un mondo e occupando tutte poltrone pubbliche

Oggi forse al 6% eliminano Dem.Diretta, Voto Iscritti e Casaleggio.

Come è potuto succedere? MAI PIU’

