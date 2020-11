BUON GIORNO INCAZZATO COME UNA BESTIA .

CONTI ci racconta ogni giorno la favoletta secondo cui lui e tutto il suo governo ,CIALTRONE COME LUI, LAVORINO soprattutto per evitare il LOOKDOWN TOTALE.

Dimentica questo “BIFACCIALE” CHE OGGI CON IL RT 1,7 È PRIORITARIO LAVORARE SOLTANTO PER SALVARE LA VITA DEI CITTADINI , SOPRATTUTTO DI QUELLI PIÙ FRAGILI, ANZIANI E IMMUNODEPRESSI.

COSÌ non chiudono tutte le scuole per non SMENTIRE LA CIALTRONA AZZOLINA E LA SUA UTILITÀ DEI BANCHI A ROTELLE, non chiudono i trasporti pubblici per non SMENTIRE LA CIALTRONA DE MICHELI e la sua immaginaria riduzione del 50% di passeggeri sulle metrò, non viene applicato l’articolo della costituzione previsto in caso di PANDEMIA INTERNAZIONALE per non SMENTIRE I CIALTRONI MINISTRI BOCCIA E SPERANZA SULLE LITI FRA STATO E REGIONI , non viene applicata una PATRIMONIALE DEL 30% SUI DEPOSITI E UNA ” UNA TANTUM” SU STIPENDI E PENSIONI ( NATURALMENTE TENENDO CONTO DI UNA FRANCHIGIA IN AMBEDUE I CASI ) , PER NON SMENTIRE IL CIALTRONE MINISTRO DELL’ ECONOMIA DISPOSTO SOLTANTO A INDEBITARCI FINO A SOFFOCARE , ANZICHÉ DI COVID, DI DEBITI PUR DI DISTRIBUIRE A PIOGGIA RISTORI, SOTTO FORMA DI VOTO DI SCAMBIO ,ACQUISITI MEDIANTE L’AUMENTO DEL DEBITO PUBBLICO ORMAI FUORI CONTROLLO COME IL COVID , E COSÌ VIA FINO A FARCI INFETTARE TUTTI SPERANDO SOTTILMENTE E IPOCRITAMENTE, DA PARTE LORO, NELLA IMMUNITÀ DI GREGGE ,FOTTENDOSENE DI ALTRI MAGARI PROSSIMI 40.000 MORTI CHE AGGIUNTI AI 37.000 RAGGIUNGEREMMO IL PRIMATO SU TUTTO IL PIANETA IN RAPPORTO AL NUMERO DI ABITANTI PER POI DIFENDERSI, COME NELLA PRIMA ONDATA , CON UNA FALSA AUTOREFERENZIALITÀ SOSTENUTA SOPRATTUTTO DA FANGOSI QUOTIDIANI O DI REGIME.

ALL’INFERNO QUESTO GOVERNO E CHI LO SOSTIENE! UNO SCHIFO DI GOVERNO POPULISTA CHE PENSA SOLTANTO A NON PERDERE CONSENSI DI FRONTE UNA OPPOSIZIONE ALTRETTANTA DEMAGOGICA , POPULISTA , RAZZISTA E FASCIO SOVRANISTA.

Quando dal sonno della ragione si sveglieranno quei connazionali stolti che hanno votato quel movimento pseudo politico Padronale nel 2018 e tutti coloro che per tingersi di più rosso politico di me capiranno di aver lasciato questo nostro disgraziato Paese nelle mani di una destra xenofoba con rigurgiti fascisti sarà sempre troppo tardi * e di questi decenni ne abbiamo politicamente fatto scempio ******** il disinganno

