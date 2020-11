La fotografia irresponsabile dell’Italia di ieri, la drammatica fotografia dell’Italia di oggi.

Quella di ieri la vedete, è del gennaio 2019, Salvini è al governo e festeggia la vittoria delle vittorie. Lui ministro, foto istituzionale, campagna social a manetta e con tanti soldoni per le sponsorizzazioni. È la battaglia di tutte le battaglie della Lega. Quota 100 diviene legge. Il capitano ha vinto.

Poi c’è la fotografia drammatica dell’Italia di oggi. Con quota 100 oltre 7 mila medici e infermieri vanno in pensione anticipatamente. In tutto il Paese, con l’emergenza Covid, un sistema sanitario già fragile va al collasso. C’è la caccia ai sanitari. E la Lega, sì proprio la Lega, chiede più medici e infermieri per tamponare il gap.

Qualche leghista si spinge anche oltre, per esempio Alessandro Stecco, presidente della Commissione sanità del Piemonte. Lancia un appello disperato per chiamare a raccolta i medici di tutto il mondo, da Cuba alla Cina. E poi chiede aiuto anche alle Ong. Che erano ieri i tassisti del mare, i fiancheggiatori degli scafisti, quelli da chiudere in gattabuia e gettare la chiave in mare, vedi Carola Rakete, ma oggi improvvisamente diventano buoni, perché servono.

L’Italia di ieri, quella di Salvini, non c’è più. Ancora però paghiamo il conto che ci ha lasciato. Salatissimo. Non lo dimenticate mai.

NON DIMENTICHIAMO CHE LA Colpa anche dei CAMERATI grullidioti oltre che del SCIACALLO LEGAIOLO SALVINI. No non dimentichiamo.Mi auguro che i leghisti & grulloidi comincino a ragionare. Quota 100 ha tolto molte risorse ed i pensionati non sono stati sostituiti con nuove assunzioni. Un fallimento. Per questo! Non ho mai condivido la quota 100.

Ma cosa è stato fatto per rimpiazzare nel più breve tempo possibile i 7000 medici ed infermieri andati in pensione ? Penso che qualche responsabilità vada condivisa dalle amministrazioni locali e regionali per avere omesso di bandire immediatamente i concorsi necessari per prevenire un disservizio che oggi si dimostra disastroso! O no…?? Ho visto cliniche private espandersi con i soldi dei privati obbligati ad andare verso di loro da una politica che ha chiuso letteralmente la sanità privata gratuita, vetusta e costosa…. Mandate i covid da loro ora… Ma non potete, sono protetti e non sono in grado di affrontare situazioni estreme. Prendono migliaia di euro per ogni tipo di intervento e in caso di difficoltà ti spediscono in un ospedale attrezzato…. Questa è la verità.. Il welfare costa… Da un lato il tutto gratuito se pubblico, dall’altro baroni seduti su piccoli regni.. Ecco il risultato… La polvere sotto il tappeto… Ma dio passa e paga tutti… E adesso sta strappando le orecchie a molti e toglie la mortadella dagli occhi a tutti sul vero Stao delle cose…. Un delirio di mafie e omertà per coprire le nefandezze di tutti negli ultimi decenni

E vi siete dimenticati dei baroni della medicina che lavorano nel privato e tengono gli studi professionali con visite (spesso in nero) a pagamento elevatissimo e stabiliscono le priorità di ingresso nei loro reparto. O PUBBLICO O PRIVATO. Così si libererebbero anche molti posti nel pubblico. Ed infine finiamola con le strettoie nell’accesso alle specializzazioni. Per i medici di base consentite di affiancare ai medici di base un giovane medico e dopo due anni lo abilitate. Riducedete il numero degli assistiti ai massimalisti.

