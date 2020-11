La risposta più bella a questo maledetto virus che ci toglie il fiato.È la bellezza di una generazione che guai a farne a meno.

La risposta più bella a questo maledetto virus che ci toglie il fiato, la più bella risposta a chi quel fiato non dovrebbe sprecarlo, soprattutto quando le bocche sembrano fucili che sparano cavolate come quella che vabbè, possiamo farne a meno degli anziani, la più bella risposta, alla fine, arriva sempre da loro. Dai nostri nonni.

E la serenata dell’alpino Stefano Bozzini, 81 anni, alla moglie ricoverata in ospedale, lui seduto sullo sgabello mentre imbraccia la fisarmonica, sotto alla finestra dell’ospedale, e lei, Carla che, accompagnata dall’infermiera si affaccia mentre i suoi occhi si bagnano di emozione, non è solo commuovente, non è solo la risposta più bella a un tempo senza amore.

È la bellezza di una generazione che guai a farne a meno. Guai. É la serenata di Stefano a Carla è la sola musica che può accompagnare tutti noi ad essere un po’ migliori.

Questo si chiama “grande amore”. Un’espressione dolce e triste nello stesso tempo, una mano ancora agile sui tasti e un cuore che palpita e attende speranzoso. Questo è ciò che traspare dalla foto.

UNA! Lezione d’amore per tutti verso la compagna della sua vita. Questi sono i momenti dove bisogna essere uniti. Ricordo un giovane di trenta anni che 2020 anni diceva AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO.

PS:I nonni, gli anziani sono dei punti fermi nelle vite di tutti. Il faro a cui fare riferimento durante la tempesta. Dalle malattie si guarisce anche psicologicamente sapendo che per qualcuno sei importante. Ogni modo, per far sentire la vicinanza a chi si ama, è valido soprattutto in momenti come stiamo vivendo. Adoro le persone avanti con gli anni (SI CI SONO PUREIO) perché da loro ho imparato e o imparari l’arte del dare il giusto peso e valore alle cose importanti della vita, inoltre, loro ritornano (ritorno) ad essere bambini, e quindi come tali, onesti e sinceri. Non strumentalizzerebbero mai niente e nessuno….loro (io) su questa foto direbbero (dico) semplicemente che è bella, tenera e pulita.

