Potevano esserci le cheerleader italiane di Bolsonaro e Trump al governo. E il solo pensiero mette i brividi.

“Mi dispiace per i morti, mi dispiace, ma tutti dobbiamo morire un giorno (Tutti dobbiamo morire : ma non per colpa di incompetenti come te e di chi ti stringe la mano “io non dimentico”). Qui, tutti dobbiamo morire. Dobbiamo smettere di essere un Paese di femminucce (In realtà non ha detto femminucce, ma qualcosa di peggio, più volgare e omofobo, in linea con la volgarità del personaggio) e affrontare di petto la pandemia.”

Queste deliranti parole non potevano che provenire dalla bocca di quel concentrato umano di superficialità, cinismo, arroganza e maschilismo che risponde al nome di Jair Bolsonaro.

E su che doveva risolvere il problema sel sovraffollamento delle favelas, quale miglior sistema senza nemmeno sporcarsi le mani (quasi). Da schifo.

Gli Manca solo che istituisca campi di concentramento con relativi forni crematori per malati covid. E il quadro sarebbe completo!!!

In realtà è felice perché il covid sta facendo morire tutti i nativi in Amazzonia, una strage, un favore più grande non potrebbe farglielo, peccato che non si prenda anche lui fra atroci sofferenze. A quanto pare più sono perfidi ed cattivi e più sono immuni.

Al presidente brasiliano non è bastato condurre il suo Paese sull’orlo del disastro sanitario con oltre 5 milioni e mezzo di casi e quasi duecentomila morti. Non sono bastate nemmeno le denunce per negazionismo, abbandono, disprezzo per la vita umana e negligenza presentate alla Corte penale internazionale dell’Aja dai professionisti della sanità del suo Paese.

Invece di cercare un cono d’ombra mediatico dove nascondersi per la vergogna, ha deciso di continuare a rendersi ridicolo agli occhi del mondo. Questa volta, addirittura con una squallida battuta sessista, Bolsonaro ha sostanzialmente aperto all’idea criminale di selezione naturale. Perché è chiaro che quando afferma “che tanto tutti dobbiamo morire e bisogna prendere di petto la pandemia” in realtà sta dicendo “freghiamocene e si salvi chi può”.

E il pensiero corre subito ai “Bolsonaro di casa nostra”. A quei politici che per mesi hanno minimizzato, ironizzato sulle mascherine, organizzato pericolosi assembramenti, suggerito il ricorso all’idrossiclorochina come cura e veicolato altre clamorose frottole.

Sono stati commessi errori anche in Italia? Sicuramente sì. Si doveva gestire meglio la situazione? Sicuramente sì. Poteva andarci peggio? Sicuramente sì. Potevano esserci le cheerleader italiane di Bolsonaro e Trump al governo. E il solo pensiero mette i brividi.

Mah!! Bolsonaro non è peggiore dei populisti grillini oppure dei vetero fascisti della Meloni oppure dei nazisti in salsa padana di Salvini!! ma chi tira le fila di questo populismo!! perché sondaggisti inventano la Meloni il leader di maggior fiducia in Italia?? dicono recenti inchieste che il popolo italiano è il più ignorante di Europa, ma questo a credere che la povera Meloni sia un leader è come credere che un bibitaro sia un Ministro degli esteri oppure un Dj in ministro della giustizia! queste cose non accadrebbero mai neanche in Italia! altro che il Ghana oppure il Borundi qui prevale la meritocrazia

