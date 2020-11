Si. Mandiamoli a dare una mano alla Sanità Pubblica.Un fallimento ampiamente annunciato e prevedibile. Parisi un incapace totale.

Si, concordo di rimandare Mimmo Parisi, Navigator, Tridico, Catalfo, Di Maio, , Lamorgese.

Tutti nelle paludi del Mississipi, sperando nelle sabbie mobili e in qualche bel coccodrillone!!!!

La capacità dei pentastellati di trovare incapaci da mettere nei ruoli chiave di questo paese è da premio oscar. Uno ne avessero azzeccato uno! Ma non mi meraviglio è normale che cerchino persone pari al loro livello….siamo stufi di strapagare questi geni da strapazzo amici degli amici e che vivono anche all’ estero.

Questo paese sta subendo con la complicità di molti soprattutto degli italiani 3 calamità enormi ; la prima il COVID e fortunatamente ci sarà il vaccino , la seconda il M5s a cui temo non ci sarà nessuna cura ( italiani ) la terza quella economica purtroppo la somma delle due precedenti e della staticità di questo paese.

Altro che Navigator!!! Però nessuno non fa la controproposta che tutti noi maggioranza di Italiani, comuni lavoratori dipendenti vorremmo sentire: OSSIA, ADEGUAMENTO VERO DEI SALARI MEDIO BASSI AI PREZZI IN EURO, come mai da nessuno e stato fatto da 18 anni dal dopo euro in poi ad oggi (nemmeno dai grulli)!!! Ecco cari GRULLI perché solo assistenzialismo e solo per gli amici?, Di Maio finora pone il problema (puntando il dito), ma non indica la strada per risolverlo!!

E l’unica strada, ci sentiamo di suggerirgli, PER RISALIRE LA CHINA È QUELLA DI RIPRISTINARE DOPO ANNI LA SCALA MOBILE!!!!! DAI PROVACI! VISTO CHE A PAROLE SEI IL POPOLO,E INVECE SEI LA CASTA E MAFIOSA,VERO.