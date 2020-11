Errare è umano, perseverare è… da Toti.

La Liguria ieri ha registrato 33 vittime e il Presidente della Regione Giovanni Toti in conferenza stampa ha affermato: “senza i grandi anziani e le persone con altre patologie, oggi avremmo avuto solo 3 morti: tutti gli altri rientrano in queste fasce di popolazione che stiamo cercando in tutti i modi di proteggere”

Forse un giorno capiremo il motivo per il quale Toti si ostina a considerare vittime di serie B le persone con patologie pregresse e gli anziani (o come li ha definiti lui i “non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese”). Ma fino a quel momento non potremo che restare sgomenti di fronte a tanto cinismo.

Speriamo che almeno con i fatti le stia proteggendo davvero queste persone, perché invece con le parole continua vergognosamente a ferirle.

Perciò: Certe considerazioni non possono suscitare che indignazioni.

E QUESTA: È la dimostrazione che la prima volta non aveva sbagliato il suo addetto stampa. Questo signore ci crede davvero nelle fesserie che dice. Il Presidente Toti continua ancora con tracotanza, insensibilità e carenza di cognizione, a diffondere con conferenze stampa le sue delicate tesi tese alla tutela degli anziani. Più Toti parla più, offende la sensibilità di coloro che dice di voler tutelare. A parte ciò Toti, nella sostanza, dovrebbe capire che gli anziani già senza i suoi ipotetici provvedimenti tesi alla tutela hanno assunto comportamenti di massima cautela inutili comunque poiché vengono infettati da quanti non rispettano le norme poste dalle Istituzioni e che le Istituzioni stesse. Sarebbe molto meglio che chiudesse la bocca…ma a lui non gliela mai detto nessuno che è a rischio come obeso….perché è obeso e deve stare molto attento.

Non ci sono parole questi pseudo politici “potenti” sono i personaggi più inquietanti che il ns tessuto sociale ha prodotto.. Ma dove vive quest’uomo!! Conosce la storia degli anziani che hanno fatto sacrifici di ogni tipo(fame, miseria, guerra!!) per raccogliere tanta ignoranza!! MA !La colpa non è de ste merde ma di una fascia di cosiddetti italiani dementi e ignoranti che purtroppo in democrazia votano.

