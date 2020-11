“Gino Strada? Ma cosa c’entra, dobbiamo scavare pozzi? Non abbiamo bisogno di medici missionari africani”.

Quelle che leggete sono le deliranti parole che Nino Spirlì, il presidente facente funzioni della Regione Calabria, ha pensato di rivolgere a quell’uomo e dottore straordinario che è Gino Strada. Sì, dottore. Perché, per chi come Nino Spirlì non dovesse saperlo, Gino Strada non è ‘solamente’ un missionario (come se questo fosse poi un disvalore!), ma è un medico.

Un medico chirurgo, per la precisione.

Un chirurgo che non solo ha lavorato qui in Italia, ma anche nelle università di Stanford e Pittsburgh, all’Harefield Hospital (che fa parte del più grande centro specialistico di cuore e polmoni nel Regno Unito) e al Groote Schuur Hospital di Città del Capo.

E quando lavorando per il comitato internazionale della Croce Rossa è entrato in contatto con la guerra, con il dolore che essa provoca, con lo strazio che genera, con i suoi morti e i suoi feriti, ha capito davvero quale fosse la strada migliore per lui e per il mondo: fondare Emergency.

In 25 anni di attività, Gino Strada ed Emergency hanno curato 10 milioni di persone in tutto il mondo. Sì, 10 milioni, cinque volte l’intera popolazione della Regione Calabria.

Gratuitamente.

Senza aver mai lucrato nulla.

In Afghanistan come in Iraq, in Sierra Leone come in Sudan, in Palestina come in Ruanda.

Sfidando la miseria, le bombe e sì, proprio le malattie.

Signor Spirlì, si fa fatica a capire da dove lei sia saltato fuori e come abbia fatto a diventare un uomo di potere, ma quando parla di Gino Strada, oltre a igienizzarsi le mani, faccia anche la cortesia di sciacquarsi la bocca.

Il ragionamento è presto fatto ..se davvero un uomo come Gino Strada iniziasse a gestire le risorse della sanità calabra non potrebbero più gonfiarsi le tasche i soliti noti ma sarebbero investiti i soldi per la cura e gli ospedali da sistemare… Chiaro che sarebbe troppo un problema grosso da risolvere.. sia mai ..Per questo motivo ho sempre sostenuto che ogni cittadino ha il dovere di occuparsi di politica, altrimenti ci sarà sempre qualcuno pronto ad occuparsene per noi. Cioè le mafie: segnalo sommessamente che Spirlì appartiene alla parte politica che nelle regioni in cui governa, vedi la Lombardia di Fontana o la Sicilia di Musumeci, ha sistematicamente travasato risorse dal pubblico al privato.

Quelle che leggete sono le deliranti parole che Nino Spirlì che non so da dove salta fuori! Mentre per Gino Strada parlano i fatti: Gino Strada è un grande uomo e un grande medico. Nella sua vita ha fatto solo del bene. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo