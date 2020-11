Ristori alle imprese, cassa integrazione e tasse cancellate o rinviate: la mappa degli aiuti per la seconda ondata nei grandi Paesi Ue

Diversi MEDIA ha messo a confronto le misure varate dai governi di Berlino, Parigi, Madrid e Roma. Un ristorante o un negozio con 200mila di fatturato 2019, costretto a chiudere causa restrizioni anti contagio, in Italia ha diritto a un indennizzo di circa 6.800 euro. In Germania, la stessa attività può contare su 12.700 euro. In Francia il contributo arriva fino a 10mila euro. In Spagna la cifra è molto più bassa: circa 2mila euro. La Repubblica federale ha anche varato l’intervento fiscale più generoso: Iva ridotta di tre punti per stimolare i consumi.

Fate ride ormai si è capito per fronteggiare la pandemia ci vuole il rispetto della democrazia trasparente che in Italia la partitocrazia non rappresentata e quindi non applica. Possiamo fare tutti i Lockdown che volete ma senza il rispetto delle regole i controlli di trasparenza neanche ristori ai lavoratori e aziende saranno adeguati, uccidendo i lavoratori più deboli e non garantiti… una vergogna…?? Come sempre in Italia ci dobbiamo distinguere nel senso negativo. Unica cosa che funziona sono gli stipendi dei parlamentari, i più alti a livello Europeo e gli stipendi del personale ministeriale.

In Svezia non si è adottata la politica del lockdown per non andare incontro ad una crisi economica senza precedenti che avrebbe causato più danni e più morti di quelli che sta provocando il coronavirus. Il governo si è limitato a chiudere alcuni esercizi affollati come i cinematografi ed i consigli dati agli svedesi sono stati quelli di mantenere una distanza di due metri e di disinfettarsi le mani, che i SVEDESI hanno rispettato alla virgola . Non hanno mai sconsigliato l’uso della mascherina. Soprattutto in Svezia non si è instillato il terrore come invece è stato fatto in Italia dai media. In Italia sappiamo cosa il governo di incompetenti ci costringe a subire Quali sono i risultati ottenuti dai due paesi? (aggiornato a 12/11/2020) Nazione…Abitanti…….contagiati…decessi.. dec. su pop….cont. su pop…dec. su cont. Svezia…10.120.000 …..171.365…….6.122……0,0605 %……….1,693 %………..3,572 % Italia…..60.660.000……824.879……42.953…..0,0708 %……….1,360 %………..5,207 % L’economia svedese prospera mentre quella italiana è stata distrutta con risvolti pericolosi a livello sociale. Il risultato delle statistiche svedesi sui tamponi effettuati evidenziano che chi risulta positivo è per: – l’80% asintomatico – il 15% ha l’influenza; – il 5% ha accesso all’ospedale. Non ci resta che ammettere la capacità del governo svedese nel gestire questa “pandemia” e la totale incompetenza di chi governa l’Italia. Ma perché succede tutto questo in Italia? Si tratta solo di incompetenza e incapacità?

E ora ci si piange a dosso. Al netto del differenziale percentuale medio di evasione fiscale in Italia vengono liquidati ristori anche superiori alla Germania. TOLTO IL PROBLEMONE EVASIONE ! Le cifre sono ridicole in Italia tanto quanto in Germania. Come fa uno che ha fatturato 200k ad accettare 12 mila euro? PS: L’Italia, che ha una situazione debitoria molto peggiore di quella della spagna, da più di 3 volte i “ristori” spagnoli. Secondo me non si possono lamentare… E bisogna anche tener presente che, in questa seconda ondata, l’Italia è uno dei paesi europei con meno restrizioni.

Ristori alle imprese, cassa integrazione e tasse cancellate o rinviate: la mappa degli aiuti per la seconda ondata nei grandi Paesi Ue ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo