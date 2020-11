Schengen vs. Dublino. I piani di Macron complicano quelli di Conte.

Vigilia del vertice dei ministri dell’Interno: dopo Nizza, si complica riforma dell’immigrazione. Roma punta a separare i due piani.

“Noi dobbiamo riformare Schengen affinché sia uno spazio di libera circolazione ma anche di sicurezza”, dice Emmanuel Macron al termine del vertice con Germania, Olanda e Austria sul terrorismo, qualche giorno fa, dopo gli ultimi attentati in Francia e a Vienna. Non è una proposta inedita da parte sua. Già l’anno scorso il presidente francese avanzò l’idea di una “mini-Schengen” anche a costo di “includere meno paesi” dei 26 attuali. Il punto è che ora, ancora una volta, l’idea francese di rivedere Schengen fa a pugni con il vecchio desiderio dell’Italia e degli altri paesi della frontiera esterna a sud dell’Unione di rivedere la riforma di Dublino sull’immigrazione. Non a caso, Italia, Grecia, Spagna, Malta, Portogallo non sono stati invitati al vertice di questa settimana sul terrorismo.

Venerdì in videoconferenza i ministri europei agli Affari interni tenteranno di sbrogliare la matassa. Intento italiano è di separare le due cose: emergenza terrorismo e Schengen, da una parte; immigrazione e riforma di Dublino, dall’altra. “E’ comprensibile la preoccupazione di Macron dopo gli attentati in Francia – ci dice Laura Ferrara, eurodeputata del M5s – ma Schengen è una conquista europea, non va tirata in ballo ogni volta che c’è un allarme terrorismo ed è sbagliato fare un collegamento automatico tra movimenti secondari dei migranti nell’Ue e il terrorismo. Sono due fenomeni separati che vanno trattati in maniera diversa. Il terrorismo si combatte anche a livello preventivo, rafforzando lo scambio di informazioni, delle prove elettroniche nei procedimenti penali e nel recepimento delle tante direttive europee sull’anti-riciclaggio che ancora molti paesi membri non hanno recepito e che sono utili a contrastare il finanziamento illegale di cellule terroristiche. E poi c’è il livello sociale e culturale: senza interventi di questo genere, non prosciughi le fasce più vulnerabili della popolazione nelle quali il terrorismo fa breccia”.

Fatto sta che l’intervento di Macron riporta indietro le lancette della discussione europea. A metà settembre, sull’onda degli incendi al campo profughi più grande d’Europa a Lesbo, Ursula von der Leyen aveva presentato un pacchetto immigrazione per provare a redistruibire la solidarietà e i doveri d’accoglienza tra i paesi dell’Unione. Con scarsi risultati: sia perché il meccanismo proposto non stabiliva una solidarietà davvero obbligatoria (non prevede sanzioni per chi non accoglie, per esempio) e sia perché di quel pacchetto non s’è più parlato. Colpa della seconda ondata di pandemia che ha travolto l’agenda europea, ma con grande sollievo dei paesi del nord e dell’est da sempre indisponibili a condividere le responsabilità con i paesi di primo approdo, come l’Italia e gli altri Stati della frontiera sud.

Ora, sull’onda degli attentati in Francia e Austria, se ne riparla ma stavolta l’accento è sulla sicurezza, non sulla solidarietà. Tra l’altro, la Francia ha sospeso Schengen dagli attentati del 2015, oltrepassando ogni limite di proroga per esigenze di sicurezza interna. Sandro Gozi, europarlamentare di Renew Europe eletto in Francia, sostiene che “Macron ha usato ‘Schengen’ perché Trattato più noto tra i francesi a differenza del regolamento di Dublino”, ma, aggiunge, “parliamo della stessa cosa: rafforzare le frontiere esterne dell’Ue, stabilire una vera cooperazione tra le forze di polizia dei vari paesi, rendere più fluido lo scambio di informazioni tra banche dati”. Quanto ai movimenti secondari, è chiaro che “per risolvere il problema devi partire dai primari”.

Ma nel governo italiano c’è allarme. Non tanto sulla possibilità che si arrivi ad una restrizione dello spazio Schengen con l’esclusione dell’Italia, paese di frontiera accusato di lasciar partire i migranti alla volta di altri paesi europei dove poi magari qualcuno compie anche un attentato, come è accaduto a Nizza. Questa possibilità non sembra realistica, tanto più che il piano Macron non è dettagliato: a molti osservatori europei sembra più un ‘titolo’ per colpire l’opinione pubblica francese scossa dagli attentati e per rinfrescare l’immagine del presidente, a un anno e mezzo dalle prossime elezioni, sempre inseguito nei sondaggi da Marine Le Pen.

La preoccupazione italiana riguarda invece il fatto che la trovata di Macron possa allontanare ancora una volta la riforma di Dublino. Questo sì che sembra realistico. Tanto che i paesi della frontiera sud non sono stati invitati al vertice sul terrorismo. “Nessun intento di escludere”, dice il sottosegretario agli Affari europei francese Clement Beaune, spiegando che il vertice è stato inteso come un confronto tra i paesi colpiti dagli attentati, Francia e Austria, e la presidenza di turno tedesca. Peccato però che l’olandese Mark Rutte sia riuscito a partecipare: che c’entrava?

Ad ogni modo, Angela Merkel vorrebbe chiudere il semestre tedesco di presidenza dell’Ue, a fine anno, con un accordo almeno politico sul pacchetto immigrazione. Se ne parlerà all’ultimo Consiglio europeo del 2020, il 10 e 11 dicembre prossimi, ma un’intesa tra i 27 leader non sembra alle porte. Tanto più che l’asse si è spostato sull’emergenza terrorismo e non sui morti in mare. Eppure continuano a esserci. Ieri ennesimo naufragio nel Mediterraneo: tra le sei vittime, anche una bimba di soli 6 mesi.

Secondo una collaudata narrativa, i ultimi due governi sono quelli della “ritrovata autorevolezza internazionale”, dopo gli “anni bui” dei governi berlusconi piuttosto che del famigerato governo gialloverde…poi nei fatti si vede in cosa consiste tale “autorevolezza”: nell’avere il permesso di aspettare -cappello in mano- fuori dalla porta le decisioni dei Grandi….Perche’ contano come a BRISCOLA il 2 di coppe con briscola a denari , ma ci pensera’ il nostro ( teniamocelo caro per le innate capacita’ politiche ) GIGGINO ministro degli esteri che tutti gli stati ci invidiano poveri noi ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo