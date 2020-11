Ora si può riflettere sui danni che una cattiva giustizia fa sulle imprese”. Nei prossimi mesi, dal momento in cui si dovrà scrivere il nuovo programma di governo”, aggiunge Renzi. “Italia Viva si farà promotrice di un appuntamento pubblico e laico per ragionare in modo concreto e puntuali su alcuni provvedimenti da inserire nel contratto di governo. Non apro allo scontro politica-magistratura, ma nel contratto di governo Italia Viva si impegna a proporre un approfondimento delle questioni per togliere dal piatto ogni tipo di diatriba ideologica, per capire cosa si può migliorare. Si è distrutto realtà importanti dal punto di vista economico solo con l’apertura delle indagini e c’è una crisi economica che ci impone di guardare a questi temi con sguardo laico

Provo a raccontare la persecuzione verso Renzi e Italia Viva da parte di alcuni magistrati fiorentini.

La procura di Firenze indaga il ” giglio magico “, ovvero la straordinaria ” organizzazione” messa su da Renzi and Co per scalare il potere che con le riforme costituzionale avrebbe portato ” l’uomo solo ” al comando del Paese.

Il braccio armato di questo colpo di stato ( floreale) sarebbe la Fondazione Open.

La quale ha raccolto fondi per le attività del fiorentino e della sua cricca, utili per sfamare le truppe della macchina da guerra.

( in effetti, mo che ce penso, alle Leopolde la cena del venerdì e il pranzo del sabato erano gratis…)

I golpisti ( floreali) però, i fondi li hanno raccolti con donazioni trasparenti e registrate in un rendiconto regolarmente pubblicato , con nomi e cognomi dei donatori. Capito che furbacchioni?

Poco conta che fondi li hanno utilizzati per organizzare le Leopolde che al massimo hanno destabilizzato Bersani , D’Alema e Travaglio.

Ma la Procura non dorme e non si fa abbindolare e mesi fa con un operazione da FBI, Cia , Dia e Agente Bauer, ha stanato tutti i finanziatori del golpe ( floreale) e gli ha sequestrato pc, cellulari, tablet e carte di credito.

I magistrati, scaltri e organizzati, hanno preso gli indirizzi dei fiancheggiatori dal sito internet della Fondazione e dei farabutti non se ne è salvato uno…

Poi la Cassazione, nota istituzione sovversiva, gli ha detto, in sintesi:..ma ndò cazzo annate e che cazzo state a fà…bocciando la bellissima ( e costosissima ) azione di polizia e ordinando, udite udite, di restituire le ” cose ” sequestrate durante il blitz. Dannazione! Pure la Spectre al servizio del Giglio!!!!

Mai magistrati indomiti e difensori della legalità hanno inviato ai golpisti ( floreali ) un avviso di garanzia e poco importa che , negli avvisi stessi hanno confuso la Boschi con Guerrini ( attuale ministro della difesa) cosa che, detta fra noi appare difficile da fare e non solo per il nome diverso.

Loro rapidi ed invisibili hanno pur inquisito la moglie di Carrai , tesoriere dei golpisti ( floreali). Dice , ma che c’entra? Niente però hai visto mai che voleva comprà i fiori pure lei?

Prendiamo ironicamente, una situazione che definire squallida è poco.

Ma alla fine, arrivano i nostri… e la giustizia trionferà. #WLItalia

PS: Per gli onesti: Affinché la giustizia arrivi, bisognerà lottare tanto e con determinazione, senza sentimentalismo. I magistrati quando sbagliano, e qualche volta .lo fanno, dovrebbero pagare perché anche loro sono cittadini come gli altri, chi sbaglia paga, la legge è uguale per tutti, almeno così dicono.

Lo sapevano anche i magistrati che non c’era trucco nè inganno, ma dovevano pur inventarsi qualcosa per danneggiare un osso duro toscani che non fa dormire sonni tranquilli ai vecchi “compagni” sputtanati e a tutti coloro che con la vecchia politica si spartiscono rendite di posizione e privilegi acquisiti. ultima modifica: da

