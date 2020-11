VAI AVANTI TU CHE A ME SCAPPA DA RIDERE

Zingaretti sposta più in alto l’asticella a Conte. Sulla collaborazione tra maggioranza e opposizione propone di scrivere insieme la prossima legge di bilancio. Era quello che aveva chiesto poco prima Salvini intervenendo in Parlamento sulla conversione in legge del decreto Ristori. Pronti subito, ha risposto senza perdere tempo il segretario del PD.

La legge di bilancio è l’atto fondamentale che caratterizza tutta la politica di un governo. Per la sua approvazione scatta automaticamente il voto di fiducia. Quindi gli sviluppi di questo passo a due di Salvini e Zingaretti che, visti i toni improvvisamente collaborativi del primo e la tempestiva risposta del secondo è difficile immaginare sia avvenuto per caso, sono imprevedibili.

Questo Paese ha difronte mesi difficilissimi e il dopo pandemia lascerà ferite profonde nella società e nell’economia difficili da sanare. Ci sarà bisogno di ricostruire una coesione sociale lacerata in più punti, non solo geografici. Dunque è positiva ogni ricerca di collaborazione e unità.

C’è da chiedersi come la penseranno gli inventori mediatici del “patto del nazareno”, delle sue presunte clausole segrete (con lo stesso fondamento dei “brogli” denunciati da Trump), dei supposti contatti tra i due Mattei, del Renzusconi e del Renzalvini, le prefiche ridicole de l’Espresso e dello StraFatto quotidiano.

L’unica cosa che eccepisco è che il personale politico che dovrebbe occuparsi di tutto questo non mi sembra proprio adeguato al compito che, tuttavia, se fosse fatto seriamente andrebbe sostenuto.

Essendo coscienti che, in questo caso, non ci sono i cialtroni del M5S da “regolare”, ma qualcosa di più forte e strutturato che, arrivandoci ora e con la lingua di fuori, può chiedere contropartite assai pericolose. Ricordiamoci lo sbraco del centrosinistra sulla riforma del Titolo V nel 2001.

