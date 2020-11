Caso vaccini anti-influenzali in Lombardia: “La Lombardia si è mossa tardissimo. Ha fatto 9 gare, l’ultima a ottobre. Il vaccino antinfluenzale va ordinato nella prima parte dell’anno, al più tardi entro maggio. Alcune Regioni non lo hanno fatto entro quei tempi, però attenzione, alcune sì. E soprattutto, va ordinato in quantità adeguata alla situazione epidemiologica. La Lombardia ha ordinato, se ricordo bene, poco più di 2 milioni di dosi per una popolazione di 10 milioni di abitanti, quando soltanto la popolazione fragile è di oltre 3 milioni. Quindi è chiaro che la Lombardia è tecnicamente in condizioni di non poter dare il vaccino tempestivamente e adeguatamente, e neanche per proteggere quella parte di popolazione che lo necessità”.

Queste sono le parole Walter Ricciardi in risposta ad Attilio Fontana. La giunta lombarda è una vergogna degna di nota.

#Lombardia #sanità #COVID19 Sconcertante e vergognoso. Negli scorsi anni i vaccini erano già disponibili e somministrati. Ora persone anziane e fragili che già vivono nel timore del Covid devono vivere con l’ansia dell’influenza. Senza parole….ci sarebbero solo insulti …personaggi senza dignità …avrebbero dovuto dimettersi da tempo!! Ma non è più accettabile che rimangano impunemente al loro posto!!!! Ma da questi politici non si poteva pretendere altro, vedi come è stata gestita la prima ondata e ancor peggio come stanno gestendo la seconda. Non sono riusciti a procurare il vaccino per l’influenza, pensate lo sappiano fare con quello per il virus?? Fontana e Gallera ne avessimo azzeccata una: dimettervi e di corsa.

