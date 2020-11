È una donnina piccola piccola e malgrado le sue dimensioni infinitesimali, riesce a puzzare in modo nauseabondo di cinismo, cattiveria e meschinità. La fucina di scuola Libero & Falso Quotidiano sforna ogni momento idee e personaggi che non avendo nulla di buono che scorre nelle vene, vomitano idiozie una dopo l’altra. Quel giornale e altri di simile fattura, Dante li collocherebbe all’inferno nel girone degli iracondi. Io personalmente collocherei costoro giù, dopo tutti i cerchi dell’inferno, da dove non potrebbero più uscire. Una accozzaglia di gente allo sbaraglio guidata da un buffone…cialtrone …cinico…ignorante… questi sono i cervelli di tanti italiani…che ci fanno vergognare di essere figli di questa NAZIONE .Ma vengi a spiegare il perché dico penso e scrivo questo!

Non esiste tragedia più atroce della perdita di un figlio. Un dolore che esige solenne rispetto, pietà o almeno un riguardoso silenzio.

E invece questa giornalista di “Libero” ha tenuto a rendere nota al mondo la sua totale mancanza di delicatezza, di empatia, di sensibilità. Fatto reso ancora più triste dalla circostanza che a scrivere queste parole sia stata proprio una donna.

Avere avuto nella vita la fortuna di non dovere fare i conti con la più straziante disperazione non autorizza nessuno a mostrarsi indifferente o peggio ancora sprezzante nei confronti di chi questa fortuna, purtroppo, non l’ha conosciuta.

Ma c’è qualcosa di molto più grave del tweet in sé: è il fatto che in queste assurde parole, nel ripugnante sentimento che affiora da esse, si rispecchi oggi il pensiero di milioni di italiani.

Se viene meno il rispetto per la vita umana allora cade anche l’ultimo bastione di civiltà.

E di questo bisognerebbe vergognarsi, molto più che di un tweet.

È una donnina piccola piccola e malgrado le sue dimensioni infinitesimali,riesce a puzzare in modo nauseabondo di cinismo, cattiveria e meschinità.Che donna schifosa,chiamarla “giornalista” è un’offesa a chi fa seriamente il lavoro di GIORNALISTA. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo