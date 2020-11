GLI “INFASTIDITI”.Sta a vedere che cambia l’Europa, cambiano gli Usa e c’è qualcuno che vuole farci fare la fine della Polonia e dell’Ungheria.

GLI “INFASTIDITI”. E’ ogni giorno sempre più evidente che l’inchiesta fiorentina sulla Fondazione Open, se non è volutamente un caso di utilizzazione strumentale della giustizia a fini politici, risulta essere condotta in un modo da rendere possibile ad altri questa strumentalizzazione.

“A pensare male si fa peccato”, diceva Andreotti, “ma ci si azzecca”. Quindi proviamo a pensare male, dato che in alcuni media di destra i malpensanti, che stanno utilizzando contro Renzi l’inchiesta fiorentina, abbondano senza che nessun giurista se ne risenta.

Il copione è trito e ritrito. Tempi saggiamente scelti e dilazionati secondo le circostanze politiche, spettacolarizzazioni di azioni giudiziarie a favore di telecamere, notizie che vengono in possesso solo di alcuni giornali storicamente avversi all’indagato, diffusione di atti come da procedura, ma all’interno dei quali – guarda un po’ – sono contenute informazioni che non hanno nulla a che vedere con l’oggetto dell’inchiesta. Forse per mettere un po’ di pepe a una pietanza già scotta e insipida, un rancio buono per la truppa alla quale piace drogarsi leggendo il profilo psicologico e culturale, falso, del presunto criminale.

Come nel caso delle frasi sessiste fatte passare per sue convinzioni, ma che Renzi pronuncia enumerando, per criticarli, i luoghi comuni che abbondano nel mondo politico sulle donne. Basta leggerle nel contesto nel quale sono state espresse per capire che il pensiero di Renzi è esattamente l’opposto. D’altro canto c’è una intera carriera politica di Renzi che testimonia non solo il suo rispetto per le donne, ma la sua costante promozione delle donne in politica, come mai nessun altro leader abbia fatto. E sottolineo il “mai”.

Il 29 novembre il Tribunale del Riesame, su richiesta di una sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato gli atti fondamentali di una inchiesta che, nelle motivazioni, smonta pezzo a pezzo, tornerà sul caso. Staremo a vedere.

Ma alcune considerazioni vanno fatte per cercare di capire dove tutto questo voglia o possa andare a parare, attese le nulle esigenze di giustizia messe in luce dalla stessa Cassazione.

La cosa più banale è constatare che ci si trovi difronte all’ennesima operazione di denigrazione di un uomo politico attraverso la demolizione della sua immagine personale facendolo apparire come un volgare delinquente seriale. Sono anni che questo avviene, ma una conferma autorevole può ridare fiato a chi politicamente non ne ha. Chi?

C’è un coacervo di interessi di potere che ha ossificato per decenni l’Italia. Un coacervo trasversale che spiega come la destra si sia radicata in tanta parte dell’opinione pubblica cresciuta all’ombra di grandi e piccoli, perfino minimi, privilegi, ma anche perché la sinistra si sia dimostrata essere inefficace, perfino arrendevole, in alcuni casi in modo sorprendente e incomprensibile ai più. Che infatti l’hanno abbandonata a favore di un ribellismo populista contiguo alla destra, come quello del M5S.

Renzi aveva messo in discussione quell’equilibrio, indicibile ed intoccabile, e per questo doveva essere fermato prima che consolidasse quei primi, faticosi ma chiari, segni di inversione di tendenza. Una grande paura che ha coalizzato tutti i conservatorismi di destra e di “sinistra”.

Ripreso il suo percorso con Italia Viva, per manifesta inagibilità politica del PD, con l’inchiesta Open si è voluto stroncare sul nascere il nuovo progetto. Operazione riuscita quanto basta per minarne la credibilità e limitarne l’espansione, nel silenzio compiaciuto del coacervo conservatore.

Ma c’è un altro elemento che nessuno mette in rilievo. Partita in una “era” politica quell’inchiesta ne sta attraversando un’altra, inaspettata: oggi colpire Renzi, pure se con imputazioni che cadranno regolarmente come già accaduto, significa tentare di destabilizzare il governo in un passaggio cruciale per la nostra democrazia. Già ci hanno provato una volta utilizzando uomini infedeli dei servizi per fabbricare prove rivelatesi false, come nel caso Consip – Scafarto.

Gli “infastiditi” da Renzi sono una pessima compagnia per l’Italia.

Sta a vedere che cambia l’Europa, cambiano gli Usa e c’è qualcuno che vuole farci fare la fine della Polonia e dell’Ungheria.

