Ho scritto diverse volte che in nessun’altro Paese s’era mai VISTA tanta irriconoscenza quanto quella ricevuta da #MatteoRenzi.

Mi piace tornare sull’argomento.

Il motivo è più semplice di quel che si possa credere e addirittura immaginare.

Ritenuto colpevole, a prescindere e senza processo, per aver governato nell’esclusivo interesse dell’Italia e degli italiani, con aggravante, per non aver mai guardato in faccia nessuno PUNTO

Apriti cielo!

Hanno iniziato ad infangarlo in tutti i modi possibili e immaginabili ma essenzialmente illeciti, senza scrupoli di sorta, tanto da arrivare a prendere di mira nel loro ”disegno criminoso” i suoi affetti più cari.

Chiunque al suo posto avrebbe gettato la spugna!

Lui no, non lo ha fatto e mai lo farà perché crede fermamente nella forza della politica… naturalmente, quella buona, onesta… sincera.

Con buona pace di tutti coloro che ancora sperano poterlo emarginare.

Pia illusione.

Perché lui vuole il bene del ITALIA ed essendo competente e preparato, pur essendo sotto assedio dal accozzaglia affaristica retrograda e personalistica, il Renzi continua a spronare il governo con idee consigli per migliorare e cercare d’uscire da questa pandemia, con le ossa rotte il meno possibile, ma sempre inascoltato o non preso in considerazione, sempre dai soliti sovra citati. Che del ITALIA E DEI ITALIANI NON GLIE INPORTA UN CAZZO.

E qui ecco. Il rovescio della stessa medaglia.

E RENZI fa sapere se: Ora si può riflettere sui danni che una cattiva giustizia fa sulle imprese”. Nei prossimi mesi, dal momento in cui si dovrà scrivere il nuovo programma di governo”, aggiunge Renzi. “Italia Viva si farà promotrice di un appuntamento pubblico e laico per ragionare in modo concreto e puntuali su alcuni provvedimenti da inserire nel contratto di governo. Non apro allo scontro politica-magistratura, ma nel contratto di governo Italia Viva si impegna a proporre un approfondimento delle questioni per togliere dal piatto ogni tipo di diatriba ideologica, per capire cosa si può migliorare. Si è distrutto realtà importanti dal punto di vista economico solo con l’apertura delle indagini e c’è una crisi economica che ci impone di guardare a questi temi con sguardo laico. Matteo Renzi

