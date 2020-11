I PIZZINARI. Il giornale a cui arrivano i pizzini dei giudici di Firenze!!!!!!!!… andiamo di male in peggio!!! VERGOGNA!!!!!!!!!!!!

Ma il dramma sarebbe se non ci fosse nessuno ad indignarsi , a denunciare questo sistema . SIAMO RIMASTI Noi di Italia Viva siamo un baluardo e una garanzia. Forza ragazzi. C’è tanto bisogno di noi, e speriamo di diventare sempre più numerosi.

I PIZZINARI

Avere tanti anni sulle spalle è una camurria, ma anche qualche aspetto positivo, LA MEMORIA.

Certo, non sempre l’età aiuta a mantenerla, ma quando riesci è una grande fortuna.

LA MEMORIA è un bene prezioso, deve essere tramandata alle nuove generazioni, deve essere la loro cassaforte del sapere, la cassaforte dove trovare le origini.

Questa premessa per dire che nella mia camurria degli anni passati, ho avuto la fortuna di conoscere quella che una volta era una professione molto, ma molto, onorevole:

IL GIORNALISMO

e coloro che lo professavano erano delle GRAN PERSONE PER BENE, requisito essenziale.

Certo, qualche pecora nera si riusciva a trovare, ma, appunto, era nera e veniva isolata, messa ai margini.

Ecco è questa memoria che vorrei consegnare ai giovani, la memoria di sapere che un giorno si andava a comprare il giornale, andavi in edicola e sceglievi il tuo giornale, lo pagavi perché sapevi che in quel giornale scriveva il tuo giornalista, colui che mai si sarebbe venduto al padrone del vapore.

Allora era giornalismo, quel giornalismo che ha contribuito alla crescita del nostro paese e all’affermazione dei sacri principi di libertà e democrazia.

I Giornalisti che ho conosciuto si chiamavano BIAGI, BOCCA, MONTANELLI, ZUCCONI,BRERA, D’AVANZO e tanti altri ancora.

Oggi, purtroppo, non si va più in edicola, basta un clic sul tuo smart oppure una carrellata sulla rassegna stampa televisiva e sai già tutto, sai tutto quello che loro vogliono farti sapere.

Le prime pagine ti raccontano già tutto, lo trovi a caratteri cubitali in prima pagina.

Poi, magari, non trovi più nulla all’interno, ma l’effetto voluto è centrato.

Quel che conta è il titolo sparato.

Adesso non è più tempo di giornalisti, ma di PIZZINARI.

Non si scrivono più articoli seri, ma pizzini al servizio del boss.

Il sistema è diventato intimidatorio.

Ha copiato e messo in pratica quello di cui la mafia è stata maestra, cioè la DELIGITTIMAZIONE.

Un pizzinaro scrive quello che il capo, colui che detiene il controllo del sistema, gli ordina di scrivere.

Il pizzinaro scrive il pizzino e questo viene pubblicato, a caratteri cubitali, in prima pagina a quattro colonne.

E coloro che devono recepire il messaggio intimidatorio, non devono andare in edicola, no, basta un semplice clic.

Questo è quello che da giorni sta facendo il giornale diretto da Belpietro, questo è il sistema dell’informazione arrogante e mafiosa, una dimostrazione di forza e di controllo del mondo dei PIZZINARI.

Ma, come ha detto Falcone:

“CHE LE COSE SIANO COSÌ, NON VUOL DIRE CHE DEBBANO ANDARE COSÌ”

Conserviamo la memoria.

