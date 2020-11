Inchiesta Open, Renzi e la presunta frase sessista su Boschi: «Parole non mie, chiederò i danni»

La pubblicazione della presunta frase sessista ha innescato una bufera tra gli esponenti renziani e del fu Giglio magico. E l’ex premier ha rilanciato la smentita: «Come ha già chiaramente spiegato l’avvocato Bianchi quelle frasi non sono mie. E del resto basta conoscermi e leggere la mia storia politica per sapere che non possono essere mie: lo dimostra la mia particolare attenzione per l’impegno femminile in politica, unico premier ad aver avuto un governo paritario», sottolinea l’ex premier.

E poi: «E come dimostra il mio impegnogià da sindaco ho sempre valorizzato la presenza femminile a tutti i livelli, istituzionali e politici. Ancora oggi Italia viva ha due ministre su due ed è il partito più impegnato contro i pregiudizi sulle donne in politica — aggiunge Renzi —. Chi poi conosce il mio rapporto politico e personale con Maria Elena, mio braccio destro da anni, sa perfettamente la stima e l’amicizia che ci lega. Il basso gossip che abbiamo sempre dovuto subire e di cui le nostre famiglie, e i nostri affetti più cari, portano per prime il peso è bieca volgarità che non ci tocca».

Anche l’avvocato Bianchi, dopo la pubblicazione dell’articolo, è spinto a smentire quanto vergato da lui stesso su carta intestata: «Quanto riportato oggi da La Verità è l’ennesima strumentalizzazione di un mio appunto preso durante una chiacchierata molto più ampia. La frase in questione non riporta né il mio pensiero e meno che mai di Renzi che mai si è espresso in questi termini con me. Maria Elena Boschi è una politica molto competente e in gamba. Il mio appunto è una mia sintesi di ciò che in politica troppi pensano quando etichettano le belle donne come facili».

