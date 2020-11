Ma Mattarella ed do sta? Il fatto che sia la magistratura a voler stabilire cosa sia o no un “partito”, anziché la politica (attenta a non esporsi al momento), riguarda il futuro della nostra democrazia. Il caso Open, dunque, interessa tutti noi.

“ Vogliono farmi tacere: mettono in discussione il diritto di un senatore di esprimere le proprie opinioni. Avendo io chiesto al procuratore di Firenze giustizia per la squallida – e reiterata – fuga di notizie e avendo sottolineato il rischio della ferita democratica, i giudici del Csm mettono in discussione addirittura il diritto di parola di un Senatore della Repubblica.

Silenzio imbarazzato di quella parte della politica che tace per paura. Chi ha la coscienza pulita non ha paura di niente.

Continuerò a esprimere le mie idee che piaccia o no al Csm. E continuo ad aspettare che la giustizia prevalga sul giustizialismo, la politica prevalga sul populismo. Se qualcuno pensa di tapparmi la bocca, sappia che ha sbagliato persona»

Matteo Renzi

