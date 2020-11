Di Battista e tutti i 5 stelle gli interventi di Renzi cosi ricchi di competenza di contenuti di riferimenti storici politici non li capiscono sono tutti analfabeti funzionali tutti! PORELLI.

Di Battista chiede di “disinnescare Renzi una volta per sempre”

Questa affermazione è di una gravità inammissibile. I politici dovrebbero usare il vocabolario in modo responsabile non come una molotov per aizzare incendi o violenza. Spero si faccia qualcosa subito. L’aria fascista viene sempre a galla!

Sa di chiamata alle armi da parte di colui che riconosce che da solo non va da nessuna parte.

Non sanno vivere, non sanno stare al mondo, non sanno parlare, sono alla fine pistole scariche di cui, tempo qualche anno, resterà lieve memoria.

È il complesso di inferiorità che parla in Di Battista, che poi non è tanto un complesso, ma REALTÀ! Fattene una ragione Dibba non riuscirai mai a raggiungerlo! Amen! Ma l’appello di questo scappato di casa a chi è rivolto ? Sicuramente a coloro che già in precedenza come accozzaglia di destra e sinistra si è mossa per affossare il referendum che oggi a spezzoni vorrebbero riprendere magari cambiando il nome così come gli 80 euro , i bonus, fondi shure etc.di renziana memoria .

Quando a parlare è l’imbecillità. I fascisti sono cosi nel dna ultima modifica: da

