Due schifosi che sono sempre lì dietro le quinte a tramare vigliaccamente, solo per il loro egoismo, mai per il bene del paese. Sono solo due schifosi, bastardi e vigliacchi. OK che .In politica da sempre ci sono e ci saranno. Uomini camaleontici adatti a tutte le stagioni. Galleggianti viventi, hanno attraversato tutte le stagioni politiche degli ultimi 40 anni senza mai prendersi responsabilità, “CASTA VERA”. VERI PADRONI DEL PD.POVER PD. Il gatto e la volpe ma la fine non è stata ancora scritta, e la loro però si avvicina, il diavolo fa le pentole non i coperchi. Verità cari Bersani e D’Alema e tutta il loro entourage ed adepti.

COMUNQUE :Questi qua nel referendum del 2016 mi dicevano che l’Italia, votando SI andava:

“VERSO LA DERIVA AUTORITARIA”.

Quindi, hanno votato e fatto votare no, quindi contro la loro stessa appartenenza politica che aveva proposto il referendum, hanno brindato per aver fatto perdere il PD, poi si sono staccati dal PD ma lo gestiscono ancora e davano, danno e daranno sempre la colpa a Renzi.

Hanno abolito la querela vs 5 scemi, per intenderci quelli che hanno abolito la povertà da un balcone.

Quindi ritirando la querela accondiscendono alle accuse loro rivolte da quelli del balcone.

Quindi, tecnicamente, il pd conferma e accetta le accuse non le scuse perché mai arrivate.

Quindi, tecnicamente oggi, se non abbiamo la deriva AUTORITARIA tanta temuta, oggi politicamente cosa abbiamo, cosa ha prodotto quel no del 2016, a quali forze ha dato spazio, cosa cercano e a cosa ambiscono.

In quale caos o Deriva hanno lasciato la nazione e con quale governo. Qua l’e l’obbiettivo.

Oggi mi parlano di titolo V. Mi fate schifo come si fa votare questa gentaglia booooo contenti loro un giorno si pentiranno che hanno sbagliato sperando che non sia troppo tardi. Persone che hanno distrutto il PD! Non posso dimenticare ne perdonarli sono in Italia Viva con Renzi! Renzi che cercano ancora di far sparire! Sono rimasti comunisti. Noi decidiamo e voi obbedito Altro che partito democratico. Per loro la democrazia è perfetta se comandano loro due e possibilmente uno dei due deve essere impedito. Siete stati i killer del PD. Hanno rovinato tre generazioni i nostri padri la mia generazione e quella dei nostri figli quanto mi piacerebbe prenderli a schiaffi per sfogarmi dei tutti i problemi che ci hanno creato. Questi due personaggi si sono arricchiti facendo politica senza tirar fuori un chiodo da muro. Non hanno mai lavorato. E percepiscono pensioni oltre 10.000 Euro al mese… Ma bravi che compagni…. Ma di merende….I Cialtroni del M5S sono riusciti nell’impresa di traghettare il PD nella loro palese cialtroneria….o no? Aah voi dite che è il PD che si è convertito alla cialtroneria del M5S?Cosa cambia? Entrambi hanno condannato l’Italia a un ruolo marginale a livello europeo e mondiale .E meglio che mi fermi qui perché mi fanno ricordare quella sera del brindisi e l’ok di Speranza con la Meloni e le sputazzate dei dementi Grillini al pupazzo Bersani

Diceva A. Albanese.

“Ppppu bastardi un mi sputu picchi vi profumo num vi cacu picchi vi incipriu.

Pppppu bastardi”.

Cit.

ItaliaVivaAvanti.

Sempre.

