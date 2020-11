Matteo Salvini anche detto «mi rifiuto di pensare».

L’ultimo, riferito al Covid: «mi rifiuto di pensare a un Natale a distanza».

Come se un meteorologo si rifiutasse di pensare che possa piovere, o se un dietologo si rifiutasse di pensare che le patatine fritte facciano ingrassare.

Lui si rifiuta di pensarlo. Ecco, in fondo Salvini dice una grande verità, lui «si rifiuta di pensare».

E mi torna in mente una storia raccontata dal grande maestro Camilleri. Protagonista Leonardo Sciascia che, chiacchierando con un amico che iniziava ogni sua frase con «io penso», ad un certo punto lo interruppe e gli disse: «posso dirti una cosa?». «Certo», rispose l’amico.

«Totò tu dovresti riflettere molto prima di pensare».

Nessuno sforzo, tanto pensare non fa per te .E non è nemmeno colpa tua, mentre dire le stronzate ti è molto più naturale e hai anche capito che trovi terreno fertile. Purtroppo a molti piace più inoltrarsi nelle sue argomentazioni dementi che non fare un minimo di sforzo verso qualcosa che gli viene più utile. Che povertà di pensiero.

Per pensare bisogna avere il cervello !!! Ma il Salvini siamo sicuri che ne ha uno? I giudici fascisti , riferendosi a Gramsci dichiararono , “bisogna impedire a quest’uomo di pensare” Nel caso di Salvini non mi pare il caso di preoccuparsi troppo. Scusate ha ragione pensare è faticoso, e lui non è abituato a faticare. Lui le cazzate non le dice, le scarica come la merda, ne produce un numero tale che ad un certo punto gli escono quando meno se l’aspetta, è come un vulcano che ogni tanto deve eruttare, o come un anziano con problemi di prostata che la pisciatina ogni tot la deve fare e non ci sono santi! SALVINI é meglio che ti ci abitui alle feste a distanza. In effetti per uno che ha due figli da due donne diverse e sta con una terza è un grande problema. Ma troverà certamente conforto nella coerenza della fede del cuore immacolato di Maria! Ma se si avvera il sogno di 60 milioni di italiani, di feste a distanza ne trascorrerai un bel po’. A proposito, come siamo messi con i processi?

SALVINI:MI RIFIUTO DI PENSARE UN NATALE A DISTANZA! Sarebbe come a dire, CON TUTTO IL RISPETTO PER I NON VEDENTI, se un non vedente dicesse "mi rifiuto di vedere"…MA! Per pensare ci vuole il cervello, non solo un contenitore vuoto per dividere le orecchie.

