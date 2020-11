Sentite il coniglio malefico cosa dice di De Luca.

Guardate questa porcheria di uomo e ministro cosa dice.

E il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ribatte in una nota: ‘Sembra che ieri in conferenza Stato-Regioni il Presidente De Luca abbia improvvisato una sceneggiata napoletana rifiutando ogni tipo di aiuto del governo, dai militari al supporto di medici e ospedali fino alla protezione civile. Sembra che per lui in Campania vada tutto bene e che non ci sia bisogno di aiuti. In Campania c’è chi muore da solo accasciato nei bagni degli ospedali o chi viene persino curato in auto. Non so se il presidente De Luca stia nascondendo qualcosa, ma di certo non serviva attendere i dati per dichiarare la massima allerta in Campania viste le scene di questi giorni nei pronto soccorso. Il problema è che a pagare i suoi errori non è lui in persona, ma sono i campani, tra l’altro è la mia terra, la mia gente. Questo il governo non può permetterlo”.

Buffone vai a confrontarti con lui in un dibattito pubblico in diretta.

Coniglio !!!

COME RISPONDE Vincenzo De Luca, con ragione lo attacca Di Maio! «Voglio un dibattito pubblico. Spero non faccia il coniglio» Il governatore Vincenzo De Luca tiene una diretta Facebook per discutere le restrizioni da adottare nella sua regione. Parlando della situazione della Campania il presidente della regione si scalda e avanza parole forti nei confronti di Di Maio: «Il solo nome di questo soggetto mi procura reazioni d’istinto che vorrei controllare almeno per le prossime ore». De Luca non si fa mancare neanche la polemica nei confronti di Conte affermando: «Il governo ci ha detto che ci doveva mandare l’esercito. Ma chi vi ha chiesto niente?».

Sentite il coniglio malefico cosa dice di De Luca. Buffone vai a confrontarti con lui in un dibattito pubblico in diretta. Coniglio !!!

