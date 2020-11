Ha ragione De Luca : De Luca ha cambiato idea? Sì ma non perché è pazzo, sono cambiate le circostanze.

Francamente, è abbastanza stucchevole quello che sta accadendo su De Luca e la Campania. De Luca sta sulle scatole alla destra per la batosta subita, e al PD perché temono possa diventare uno sfidante di livello nazionale. Ecco perché si è scatenato un fuoco amico francamente disgustoso, e a farne le spese sono l’immagine della Campania, e soprattutto la loro salute. Finora tutte le obiezioni di De Luca sono state assolutamente sensate e spesso sacrosante. Basta leggere le sue dichiarazioni, e scopri contenuti completamente diversi dai titoli della maggior parte dei giornali.

Ha ragione quando dice che la sanità campana prende meno fondi di quanto dovremmo ricevere in ragione dei parametri.

Ha ragione quando dice che è lui ad aver fatto uscire la sanità da un commissariamento che l’ha massacrata (e il primo commissario è stato proprio Zuccatelli, quello che era stato nominato in Calabria e che aveva detto che le mascherine erano inutili).

Ha ragione quando dice che è stato Caldoro, non lui a ridurre i posti letto ospedalieri.

Ha ragione quando dice che lui aveva appena lanciato un piano di concorsi per nuove assunzioni.

Ha ragione quando fa notare che la Campania ha preso vaccini a sufficienza per le vaccinazioni delle categorie a rischio, visto che chi ha patologie che lo mettono a rischio non ha problemi a farsi vaccinare, o gli anziani e i bambini. E non è successo in tutte le regioni.

Ha ragione quando dice che non si può giocare con i colori quando tutta l’Italia è quasi nella stessa situazione, perché così abbiamo perso tempo.

Aveva ragione quando chiese le elezioni a luglio per non perdere giorni di scuola a settembre.

Aveva ragione quando attaccava gli inutili banchi a rotelle. Quando diceva che de Magistris non si era attivato per trovare nuovi spazi per le scuole, per aumentare il distanziamento.

Quando tiene le scuole chiuse visto che, colpevolmente, il ministero della salute non diffonde dati dettagliati sui contagi a scuola, nonostante le procedure dei protocolli dovrebbero consentire di computare agevolmente i contagi (forse perché non stanno funzionando i protocolli nella scuola? La domanda è retorica, non stanno funzionando affatto).

Ha ragione quando dice che non si può mettere la Campania in zona gialla e pensare che poi debba essere lui a mettere Napoli in zona rossa, cosa che la escluderebbe dai ristori previsti per le regioni rosse.

Ha ragione quando dice che sono ridicoli i dpcm che raccomandano, invece di vietare.

Ha ragione quando chiede controlli che non ci sono. Ed è colpa del ministro dell’interno e di De Magistris, perché la regione non ha forze dell’ordine, a differenza di sindaco e governo.

Ha ragione quando dice che davanti alle scene del lungomare è meglio andare in zona rossa e buonanotte, prima che scoppi la tragedia.

E probabilmente potrei andare avanti ancora a lungo.

Ha torto quando diventa schiavo della battuta a tutti i costi, e dopo lo scivolone del latte al plutonio credo l’abbia capito.

Ma nel merito, credo che oggi ci sia molta più lucidità e competenza in Regione che non al governo. E lo prova il fatto che, nonostante l’assenza di controlli, la curva dei contagi in Campania si sia raffreddata, le terapie intensive stabili sui 190 posti occupati e il rapporto positivi/tamponi che dal 20% è sceso da qualche giorno prima al 17% e oggi al 16%.

No, non mi sta simpatico, per niente. Ma mi sento più protetto da De Luca che non da questo governo di cialtroni incapaci. E questo è quello che conta, in epoca di Covid.

De Luca ha cambiato idea? Sì ma non perché è pazzo, sono cambiate le circostanze.

