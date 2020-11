Giannini con Padellaro Travaglio Belpietro Gomez Scanzi la Berlinguer uguale SPAZZATURA

Giannini con il Covid se l’è vista brutta, era ad un passo dall’inferno.

Dicono che questa esperienza ti fa cambiare in meglio.

Ecco la conferma che non è una regola,

Lui è addirittura anche peggio di prima,….. e non era facile.

Questa è l Italia che viene avanti purtroppo E l’ Italia della ignoranza ,politici incapaci solo li per i soldi per non parlare del giornalismo radio radiocomandato. DOBBIAMO SVEGLIARCI BASTA CON PERSONAGGI CHE TI FANNO ODIARE E CREARE VIOLENZA.

Dovrebbe essere inchiesta giudiziaria, ma non sembra proprio..

Peraltro, ormai azzoppata dalla sentenza di Cassazione.

Ma lo stile di alcuni atti processuali sembra uello di un articolo del Fatto o di una “fatwua” di Giannini in Tv.

Non si riesce a capire cosa c’entri un appunto di un diario privato del 2019 nell’inchiesta per un presunto illecito di una fondazione che ha chiuso i battenti nel 2018.

E però ci sta. Ormai certi magistrati fanno fatica a distimguere il loro ruolo da quello dei giornalistie dal gossip.

E così se i giornalisti fanno i processi n piazza loro preparano gli atti istruttori ispirandosi ad indimentacabili pronunciamenti giornalistici.

Come quello di Giannini che sentenziò la naturale colpevolezza della Boschi nel caso Etruria, “dati i suoi rapporti incestuosi col settore bancario”.

Ovvero la madama Etruria del Fatto Quotidiano con cui Travaglio realizzò una piece teatrale.

Naturalmente tutte queste accuse sono risultate infondate per il padre della Boschi.

Ma le infamie e le pruderie sessiste contro di lei non vengono meno, circuivate dai pm fiorentini come materiale probatorio ma che nulla ha a che vedere col reato e con le indagini.

Temporalmente fuori dal periodo per cui indagano.

Visto che la Open è stata sciolta nel 2018.

Che vergogna questa giustizia che non rispetta i valori fondanti del vivere civile e del rispetto delle persone. Oltre che il diritto come ha sentenziato recentemente a Cassazione.

Questa situazione di strapotere di una certa magistratura, che mira solo ad autoaffermarsi, stante la debolezza della politica e dello Stato è orribilmente preoccupante e non si capisce a questo punto perché non interviene Mattarella… Lo sa che ne ha facoltà….? Il capo dello Stato è lui… ancora..

COMUNQUE Nella MIA classifica italiana dei peggiori metterei prima i magistrati che passano le notizie ai giornalisti, e poi i giornalisti che le pubblicano. Sono la rovina della democrazia italiana. Alla fine i giornalisti pagano. E i magistrati no. Questa è l’Italia.

PS: Giannini con Padellaro Travaglio Belpietro Gomez Scanzi la Berlinguer uguale SPAZZATURA. Ok non critichiamo i giornalisti, lasciamogli fare, quello che credono sia il proprio mestiere, ovvero spalare fango, Italia Viva è un partito giovane ed ha bisogno di risorse economiche per far conoscere alla gente i propri programmi, con il ristoro alle querele, questo partito sarà il più ricco tra quelli presenti nell’arco parlamentare! e stiamo a vedé che alla fine, i sig.i diffamatori, saranno indagati sui soldi che hanno sborsato a IV, a Renzi e a tutti coloro che hanno fatto querele!!!

