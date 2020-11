IN PRINCIPIO FU UN VAFFANCULO.

“Il movimento non è un partito, né si intende lo diventi in futuro”.

Così recitava il non statuto della sua fondazione, era il 2009.

Da allora tutti i suoi “princìpi” sono caduti, assieme a tutti i Prìncipi della real-casa, uno dopo l’altro.

Tutti, dall’uno vale uno, alla regola del doppio mandato alle poltrone di governo e, oggi, non più movimento ma partito. Lo hanno deciso gli STATI GENERALI.

Da decidere se sarà un partito sul modello francese o sudamericano.

È, sicuramente, in vantaggio il modello francese (LISTA DELLA GHIGLIOTTINA), non solo per l’esperienza maturata dal Di Maio come Gilet Giallo, ma anche per le precedenti versioni della leadership, passata dal TRIUMVIRATO al DIRETTORIO e per ultima agli STATI GENERALI. Il tutto poi attraversato da Rousseau.

Ma non è escluso un ripensamento sulle posizioni del guatamalteco Dibba (LISTA FUCILAZIONE).

Anche lui, con il suo bagaglio di studi, e di conoscenze sudamericane, potrebbe dire la sua, i tanti desaparecidos dell’ex movimento, quelli dello zoccolo duro, lo vedrebbero volentieri a capo dei peones de noantri, poi hanno dalla loro, l’esperienza dell’occupazione dei tetti. Vi ricordate i tetti di Montecitorio?

Poi ci sarebbe la terza posizione (con due sarebbe stato facile).

Quella del Francescano Fico (LISTA FRANCIA O SPAGNA BASTA CHE SE MAGNA).

Ve lo ricordate agli inizi del cambiamento?

Ve lo ricordate quando si faceva fotografare, così per caso, con le chiappe accomodate sul bus di linea?

Ecco, lui, quello che ancora, dice lui, aspetta il sorgere del sol dell’avvenire.

Lui continua a proporre un modello più terra-terra, il classico modello italiano.

Oggi a sinistra, domani a destra e dopodomani si potrebbe tentare con un compromesso tra sx e dx.

La politica della poltrona sicura.

Solamente chi ha provato, almeno una volta nella vita, a salire su un bus di linea, a Roma, potrà capirlo, povero figlio.

Insomma un casino, o per dirla alla francese UN BORDELLO!

Chi la vincerà?

A tal proposito, visto l’abbandono dell’unico cervello pensante, Casaleggio, sarà Rocco che organizzerà la votazione sulla piattaforma Rousseau, però, stavolta, con il metodo della Lotteria di Capodanno.

Infatti saranno messi in vendita dei biglietti, un biglietto un voto (uno vale uno), e come da tradizione italiana, il giorno dell’Epifania saranno sorteggiati i biglietti vincenti, abbinati ai candidati.

Quello vincente sarà premiato con l’abbonamento a vita al F.Q.

Uno vale uno, ma tutti rigorosamente verificati da Crimi e con la super visione del malefico comico, l’HONESTÀ prima di tutto.

L’esperienza Americana insegna.

Povera Italia nostra, perdonaci!

