Lo hanno martellato con indagini a 359° e non han trovato niente.

Renzi è più candido del latte appena munto.

Possibile?

Sì.

E allora proviamo col 360° grimaldello: il sesso.

– amanti? Nessuna.

– pedofilo? Macché.

– violenza sessuale di gruppo? No.

– adescamentto di minori? Niente.

Minchia, un angioletto.

E allora?

Beh, resta la calunnia sessista e la voce che Renzi ha dato della troia a una donna, ok?

Ok, chi prendiamo e dove lo sbattiamo in prima pagina?

Direi la bonazza della Boschi. D’altra parte una che ha 40 anni, non è ancora sposata, ha avuto parecchi spasimanti, è un classico.

E dove li smerdiamo e con quale argomento?

Su Libero, of course, e usando la sponda di un amico che registra gli sfoghi di Matteo.

Fatto.

Seguiranno denunce e sentenze a favore di Renzi, ma l’obiettivo di parlare male di lui è raggiunto.

La macchina del fango gira che è un piacere…

Giornalisti e magistrati che si prestano a questa gogna sono solamente persone misere di bassi istinti. Vendicativi, millantatori, malefici che hanno venduto l’anima al diavolo per emergere loro e le loro emerite balle. E d’obbligo stabilire la verità. Ma si può arrivare a tanto pur di infangare la credibilità dell’unico politico in grado di riformare in meglio, con i fatti e non con fandonie, le istituzioni del nostro Paese? lo state arricchendo voi con quanto gli dovete per le tante cause perse: andate via, risparmiate tempo e danaro, tanto la vostra dignità l’avete persa da tempo.

LA MACCHINA DEL FANGO PER LA RENZEIDE.GIRA CHE E UN PIACERE.

