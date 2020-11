La maturità di ogni cittadino dal più umile al Presidente della Repubblica è di ragionare sulle conseguenze dei propri atti: essere convinti di qualcosa non significa che sia oggettivamente vero e penalmente rilevante.

Come si può chiedere ai cittadini di mostrarsi responsabili, se gli uomini e le donne delle istituzioni, danno esempio del contrario. quando travalicano il proprio dovere, che consiste nel considerare inesistente un reato, di cui non sussistano prove certe, e innocente chiunque a carico del quale non esistano prove certe della sua colpevolezza.

Lo stato di diritto impone allo Stato (attraverso le proprie istituzioni delegate) l’onere della prova. Certo ciò permette che dei colpevoli restino impuniti, ma l’assioma dello Stato Diritto, che permettere di Percepire lo Stato come garanzia per tutti (e non come repressione da temere che opprime tutti) è: ”meglio un colpevole libero, che un innocente condannato”.

Comprendo quanto umanamente, possa risultare frustrante per chi è chiamato ad indagare o a giudicare, ma a ciò non esistono alternative.

Un Paese, in cui forze di polizia o magistrati, possano legittimamente sentirsi e comportarsi, come se fossero al disopra della Legge, è un Paese in cui i Cittadini temono lo Stato: ed esso diventa un nemico, che è troppo forte da combattere, ma che ogni volta, che si può colpire, senza venire colti in fallo, va colpito, perché ha reso i cittadini schiavi tremebondi e rancorosi.

Posso sbagliarmi, non sono ho studi giuridici, ma ho sempre interpretato la Costituzione della Repubblica, non solo la “Legge fondamentale dello Stato”, ma anche e soprattutto Il Patto tra Cittadini ed Istituzioni Democratiche.

Noi non abbiamo scorte, perché non ci servono, se nessuno è al di sopra della legge.

Ogni sistema in fisica, ha un Delta che definisce lo sfasamento che esiste tra strumento di misurazione e di analisi e il dato reale.

Mettere Forze di Polizia, Magistratura Inquirente e Magistratura Giudicante al di sopra della legge è negare l’esistenza del Delta, non chiedo una caccia alle streghe: in qualunque lavoro o funzione, chi sbaglia per superficialità, per colpa o dolo rischia (a seconda della gravità dei propri atti): richiami e sanzioni che vanno dal precludergli avanzamenti di carriera, a multe, sospensioni non retribuite e nei casi più gravi licenziamenti senza buona uscita!

Nessuno, non commette mai degli errori: una grande persona non è chi non sbaglia mai, ma chi ha l’onestà intellettuale di accettare la spiacevole constatazione e la trasforma in un vaccino per non ripeterlo!

Nessuno, non commette mai degli errori: una grande persona non è chi non sbaglia mai, ma chi ha l'onestà intellettuale di accettare la spiacevole constatazione e la trasforma in un vaccino per non ripeterlo!

