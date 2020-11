OPEN E PIZZINI: Stai tranquilla, mia cara ANM, nessuno pensa di poterti screditare, questo lo fai già tu, e lo fai benissimo.

Anzi, con l’occasione, cerca di tranquillizzare anche quella parte del CSM giustamente preoccupata per la “lesione” all’immagine della Magistratura.

TRANQUILLI nessuno saprebbe fare meglio di quanto fate già voi.

E di questo bisogna darvene atto, anche senza Palamara, resterete irraggiungibili, ma quale cz di Renzi.

Tu sei sempre vincente, uomini e mezzi non ti mancano, e ti permetteranno di continuare a vincere, anche facilmente.

La tua strategia, quella delle tre scimmie sagge, ti permetterà di continuare, imperterriti, nella missione degli Angeli della Verità.

Voi rappresentate la Casta, ne siete l’esempio.

Vincete sempre, avete sempre ragione e, qualora, disgraziatamente (vedi CONSIP) nessuno paga.

Non ci sarà mai un cazzo di Renzi qualsiasi che potrà mettere in discussione la tua indipendenza ed imparzialità.

E se mai qualcuno, pensasse di potere scalfire la vostra credibilità e autonomia, allora i potenti mezzi a vostra disposizione farebbero giustizia.

Il poveraccio si ritroverebbe con l’intera vita messa a setaccio, e quando due o tre cose venissero a galla, tipo qualche multa per divieto di sosta, qualche rata condominiale o qualche tamponamento, o altre minchiate similari, allora si darebbe il via alle VELINE passate a qualche caro amico, direttore di giornale, che ne saprà fare buon uso, e le prime pagine saranno assicurate, così l’opera di DELIGITTIMAZIONE in stile mafioso può avere corso

Certo, ogni tanto può capitare, ogni tanto ci pensa la Corte di Cassazione a riportarvi con i piedi per terra, soltanto che a quel punto, per terra, vi si trova tanto di quel fango che non bastano gli stivali.

E chi paga? Nessuno! Ma la macchina del fango continuerà la sua folle corsa.

E questo dispiace, principalmente per quella parte della Magistratura che fa bene il proprio dovere.

PS: La cosa più grave è neanche nei cosi detti giornali seri, un qualche editorialista faccia notare questa anomalia di una parte di magistratura faziosa e disonesta. Ad esempio Giannini nel suo editoriale odierno lamenta la disfunzione dell’istituto regionale nel gestire la sanità, senza ricordare che a suo tempo Renzi nel suo referendum ne prevedeva la gestione a livello nazionale. Mai nessuno che si prenda la briga di citarlo, solo quando si commentano i presunti crimini, senza stigmatizzare che rimangono presunti. Tutto questo è sconsolante! Questa è nella loro perfezione che sommate a tutte le altre mettono in luce i disastri fisici e morali messi in atto da chi ci governa, da chi gestisce le nostre vite, da chi impartisce la giustizia, da chi ha potere e per denaro o corruzione cerca di mantenere lo status quo di una società nefasta corrotta e ingiusta dov’è l’ignoranza viene premiata e la giustizia negata. E tutto perché hanno tutti paura di un uomo onesto , corretto, perbene, hanno paura di perdere privilegi accumulati in anni di politica sporca, per questo noi Renziani lo dobbiamo difendere con forza.

