Si concludono i “lavori” della setta dei nuovi carbonari (a confronto la SPECTRE appare come un circolo ricreativo per pensionati).”IL SILENZIO DEGLI INCOSCIENTI”

“IL SILENZIO DEGLI INCOSCIENTI” Lo hanno deciso gli STATI GENERALI CARBONARI..

Si concludono i “lavori” della setta dei nuovi carbonari (a confronto la SPECTRE appare come un circolo ricreativo per pensionati).

Lavori, pomposamente, come da stile rivoluzionario, visto la competenza acquisita con la frequenza dei Gilet Gialli francesi, chiamati “STATI GENERALI”.

Qualcuno se n’è accorto? Avete notizie?

No, perché ho appena visto sky tg/24 e relativa rassegna stampa e vi posso assicurare che dell’assemblea che deve segnare i destini della Nazione, manco na minchia.

Il silenzio la fa da padrone.

Come mai? Che sta succedendo?

Com’è possibile che il Gran Spin Doctor del movimento, capace, finanche, di inventarsi una letterina, affinché si parlasse del movimento, possa aver programmato questo assordante silenzio.

Finanche il Grande Sacerdote (il diffamatore seriale) del Movimento, colui che, anche quando mancano le notizie, riesce ad inventarsele, con il suo giornale tace.

Soltanto in un piccolo angoletto, così di striscio, come nulla fosse, anzi come fosse una non-notizia tipo Open, scrive dell’abbandono di Casaleggio.

Ma Casaleggio che abbandona la sua creatura dovrebbe essere sparata a tutta pagina e a caratteri cubitali.

Dovrebbe, anche per rispetto degli adepti della setta, di tutto lo zoccolo duro che continuano a flagellarsi nel leggere il F.Q.

Almeno loro hanno diritto ad una spiegazione.

Com’è possibile questo silenzio, cosa si sta preparando nella tonnara.

E mai possibile pensare che tutto lo spazio dovrà essere concesso soltanto a Giuseppi nel suo intervento-saluto di oggi?

E che saluto sarà mai.

Manco fosse l’Angelus di Papa Francesco.

È mai possibile che un movimento che doveva rivoltare tutto il sistema come una scatoletta di tonno, si stia dissolvendo in questo miserabile modo?

E tutto il mondo dell’informazione?

Tutti mangiati da Grillo?

Allora mettiamoci buoni e aspettiamo che li vomiti, chissà magari ci ritroviamo con un Dibba in più e un Di Maio in meno.

PS: SI E! Un silenzio voluto, proprio per amplificarne l’attesa. Studiano a tavolino l’immagine e la comunicazione, proprio per nascondere l’assoluta mancanza di idee.. scommetterei che nulla uscirà di nuovo, pacche sulle spalle, qualche ruggito tanto per non far capire che tutto era organizzato, con il bene placido del PD che sta attendendo l’esito scontato per poi gridare all’arrembaggio, ben sapendo che sarà solo un gridare per confondere.. poi ci avvicineremo al Natale tutti più buoni , l’ha detto Conte e lo ripeterà oggi alla sua platea.. Ma:Come si riempie questo vuoto e questo silenzio? Ma parlando male di Renzi, ovvio! Secondo voi l’iscrizione al registro degli indagati e quella carta igienica sporca di merda che è la verità a cosa servono sennò?

