Ormai ci siamo abituati e sorridiamo nel leggere certe dichiarazioni, anche se, come al solito, “noi l’avevamo detto e proposto nel 2016” sarebbe la risposta corretta. Il tempo, come sempre, è galantuomo ed ora tutti vogliono modificare il Titolo V, l’avessimo fatto per tempo, oggi non assisteremmo a questo scontro infinito tra Regioni e Governo in piena emergenza.

Ma vah! Ehilà ci sono arrivati. Lento pede, ma fooooorse ci arrivano. SVEGLIA. SONO PASSATI 4 ANNI DA QUANDO RENZI LA PROPOSTO. SVEGLIATI. E’ stato scritto in tutte le salse, milioni di volte, finche’ FINALMENTE anche l’#accozzaglia o parte di essa, ha capito quanto siano necessarie le #riforme. A partire dal Tit.V causa di confusione infinita e conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni per la pandemia e, non ultime, revisione del Bicameralismo paritario e Legge elettorale. Meglio tardi che mai ma i danni restano… e non sono di lieve entità…. dovremmo uscire anche dall’idiozia non solo dalla pandemia…. Stavolta è proprio vero…bastava un sì ad un referundum purtroppo fortemente politicizzato caro….analfabeta avevate avuto l’occasione e ora dovete dire che avete sbagliato stop. Gli sono occorsi anni per comprendere ciò che Renzi ha proposto nel 2016. Almeno lo riconoscesse. Ma. Mai dicessero:.. “forse qualche ragione Renzi l’aveva”…certo che sono ovvietà io aggiungo che e onesta se fosse un uomo e non un quaraquacca. La setta e l’accozzaglia contro il referendum ha rappresentato un vero e proprio virus contro la democrazia del nostro Paese. Oggi paghiamo il fio di quella scelta scellerata.

PS: Credo che mai e poi mai il bibitaro PORTATORE DEL ONESTA GRILLINA ammetterà una cosa del genere, qualsiasi cosa abbia fatto o faccia o dica Renzi per i grillini incapaci non va bene…Uguale per D’Alema e company che si cospargono il capo di cenere e chiedono scusa, piuttosto si fanno tagliare la lingua, quei pusillanimi che brindarono alla sconfitta. Io non sono come il GRANDE Matteo, a me mi verrebbe voglia di spaccargli la testa per vedere quanta segatura c’è. Adesso dovete dive cari : associazione partigiani., magistrati, difensori della costituzione ecc. , sinistronzi grulli: il nostro problema era Renzi…e non abbiamo salvaguardato gli interessi della nostra patria cioè l’ITALIA .

SVEGLIA. SONO PASSATI 4 ANNI DA QUANDO RENZI LA PROPOSTO. SVEGLIATI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo